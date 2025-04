Payton Pritchard iz Boston Celtics je najboljši šesti igralec redne sezone severnoameriške košarkarske lige NBA, so po glasovanju več kot sto novinarjev sporočili iz vodstva lige. Pritchard je prejel 82 od 100 možnih glasov za prvo mesto.

Drugo mesto je osvojil Malik Beasley iz Detroita, ki je za prvo mesto prejel 13 glasov, tretje in četrto mesto pa sta zasedla igralca Clevelanda Ty Jerome in DeAndre Hunter.

V rednem delu sezone je Pritchard s klopi Bostona v povprečju na igrišču prebil 28,4 minute in dosegal 14,3 točke, 3,8 skoka in 3,5 podaje. Obenem je bil tudi edini košarkar, ki je kot igralec s klopi dosegel več kot tisoč točk (1079). Odigral je 80 tekem, na 77 je v igro vstopil s klopi za rezervne igralce.

Obenem je postal rekorder po številu zadetih trojk med rezervisti - teh je bilo 246. S povprečjem 40,7 odstotka je eden najboljših strelcev za tri točke v ligi.

Njegov Boston to sezono brani naslov prvaka lige NBA, v prvem krogu končnice vzhodne konference pa je proti Orlandu povedel z 1:0.

"Počutim se, kot da sem vsako leto malo boljši, da napredujem" je dejal Pritchard za ameriški ESPN, preden so mu podelili nagrado: "Torej upam, da sem postal boljši, kot sem bil lani. Da to pomeni, da sem močnejši, v boljši formi, in imam boljši košarkarski IQ."

