Conorja McGregorja po hudi poškodbi odpeljali na nosilih #video

V noči na nedeljo sta se v areni T-Mobile v Las Vegasu (UFC 264) borila Conor McGregor in Dustin Poirier. Borba se je končala že v prvi rundi, potem ko je Irec utrpel hudo poškodbo. Tako hudo, da so ga morali odpeljati na nosilih.

Dvoboj je tako po tehničnem nokavtu dobil Dustin Poirier, a je tudi že pred tem McGregorju zadal kar nekaj udarcev. Malo pred koncem prve runde je Conor McGregor nerodno stopil na levo nogo in si jo zlomil. Obrnilo mu jo je, tako da se je samo sesedel in dvoboja je bilo konec (poškodba golena).

Conor McGregor lost Saturday’s fight and was taken out on a stretcher after suffering a leg injury at #UFC264.



pic.twitter.com/R3kJjfk9u8 — Austin Kellerman (@AustinKellerman) July 11, 2021

Za borca je bil to že tretji medsebojni dvoboj. Prvega je leta 2014 dobil McGregor, letos januarja in danes zjutraj pa je dvoboja dobil Poirier. Borba je bila za 32-letnega Irca zelo pomembna. V primeru zmage bi se McGregor pomeril za prestol z Charelsom Oliveiro. Tako pa je ostal praznih rok in vprašanje je, kako se bo odvijala njegova nadaljnjo kariero.

Dustin Poirier je še drugič premagal Irca. Foto: Guliverimage

Prvi zvezdnik UFC Conor McGregor ni bi zadovoljen s sodniško odločitvijo, medtem ko je Dustin Poirier dejal, da je zasluženo zmagal.