Ostali boste odprtih ust: Rubikovo kocko je sestavil v le 3,13 sekunde #video

Le 3,13 sekunde je 21-letni Max Park potreboval, da je sestavil Rubikovo kocko ter s tem podrl štiri leta in pol star rekord. Neverjeten podvig je v dvorani sprožil vsesplošno navdušenje, prisotni niso mogli verjeti svojim očem, ko so videli čas na štoparici.

Lastnik svetovnega rekorda v sestavljanju Rubikove kocke je bil dobra štiri leta s 3,47 sekunde Yusheng Duju. Zdaj pa je 21-letnemu Maxu Parku uspel neverjeten podvig, saj je kocko sestavil v pičlih 3,13 sekunde in s tem precej izboljšal svetovni rekord, navaja Svetovno združenje za kocke (Word Cube Association).

Ob ogledu videoposnetka, na katerem 21-letni Park sestavlja Rubikovo kocko, človek preprosto ostane brez besed. Najprej si kocko pozorno ogleda, nato sprožijo štoparico in kot bi trenil, konča sestavljanje. Svojim očem niso mogli verjeti tudi drugi navdušenci nad hitrostnim sestavljanjem znamenite miselne igrače, ki so bili v tistem trenutku ob Parku.

Parku so kot otroku diagnosticirali od zmeren do hud avtizem. Ker finih motoričnih sposobnosti ni imel dobro razvitih, so mu za igranje ponudili Rubikovo kocko, je povedala njegova mama. "Ko je bil mlajši, ni mogel odpreti plastenke in vseskozi smo iskali nekaj, s čimer bi lahko izboljšal svoje fine motorične sposobnosti. Doma smo imeli Rubikovo kocko in počasi se je začel zanimati zanjo," besede ponosne mame povzema Daily Mail.

Park je sicer lastnik številnih Guinnessovih rekordov, zmagal je na že več kot 400 tekmovanjih v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke.

Slovenski rekord sestavljanja Rubikove kocke je postavljen pri 5,84 sekunde.