Ruski orel ponižal tudi Američana. Dončić je le skomignil. #video

Ruski MMA-borec Habib Nurmagomedov je v glavni borbi spektakla UFC 242 v Abu Dabiju v tretji rundi z davljenjem premagal Američana Dustina Poiriera in ostal kralj lahke kategorije. To je bila že njegova 12 zaporedna zmaga v UFC in že 28. v njegovi profesionalni karieri. Poraza še vedno ne pozna.

Tako kot smo že navajeni, je tudi proti Američanu borec iz Dagestana pokazal, da mu v lahki kategoriji nihče ne more prav nič. Že v prvi rundi je pokazal in z rušenjem začel piti energijo iz nasprotnika, nato pa se je vse le še stopnjevalo. Ne glede nato, da je Američan Nurmagomedova v drugi rundi tudi močno zadel v brado in da je imel v tretji tudi lep oprijem za giljotino, se je Dagestanec lepo rešil in na to v svojem slogu borbo rešil z davljenjem.

Glavno borbo v Abu Dabiju je spremljal tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je po novi zmagi in že videnem scenariju le skomignil z rameni in zapisal: "Habib je pač predober."

Khabib is too good! — Luka Doncic (@luka7doncic) September 7, 2019

