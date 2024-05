Maruša Štangar z antibiotiki med 16 na svetu

Na svetovnem prvenstvu v judu v Abu Dabiju je slovenski tabor v nedeljo zastopala Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in se po dveh zmagah prebila med najboljših 16 na svetu. Z dosežkom je bila zadovoljna, saj je po daljši bolezni nastopala s pomočjo antibiotikov, kot pomembno pa je ocenila dejstvo, da je v Emiratih potrdila olimpijski nastop.

Judoistka ljubljanske Olimpije je dan v Mubadala Areni začela z bojem proti 28-letni Virginii Aymard iz Gabona, tretji z letošnjega afriškega prvenstva v Kairu. Nasprotnica je imela precej dobro obrambo in šele dobro minuto in pol pred koncem je Ljubljančanki uspel met, ki ga je podaljšala v končni prijem.

Nato je padla izkušena srbska borka Andrea Stojadinov. Tekmovalki sta se v karieri pomerili sedemkrat, kar šest dvobojev je dobila Ljubljančanka, a so dvoboji vselej težki, saj se tekmovalki med sabo poznata dobro. Tudi tokrat je bila boljša Štangar, ki je pred polovico v drugem poskusu zmagala z davljenjem.

Naslednja tekmica je bila Abiba Abužakinova iz Kazahstana, nosilka odličja s SP in kar treh z azijskih prvenstev ter četrta tekmovalka na svetovni lestvici. Kljub številnim kolajnam jo je varovanka Olge Štirbe leta 2022 na edinem medsebojnem dvoboju premagala. Tokrat je dvoboj hitro dobila tekmica, Štangar pa tekmovanje končala v osmini finala.

"Glede na svoje stanje sem uvrstitve med 16 vesela, saj sem bila še v soboto na treningu 'katastrofa', popolnoma brez moči in tukaj sem iztržila, kar sem lahko. Mislim, da sem danes potrdila nastop na olimpijskih igrah. Zbrala sem se kolikor se je dalo in zmagala v dveh borbah, kar je super," je po tekmi povedala dolgoletna reprezentantka.

V nadaljevanju je podrobneje pojasnila zdravstveno sliko in vnetje na nogi: "Bolezen se vleče. Vse skupaj je izbruhnilo pred tekmo v Dušanbeju, verjetno zaradi padca imunskega sistema. Tam sem dobila prve antibiotike, zdaj imam druge. Danes letim domov, potem pa grem na preiskave, da se pozdravim. Seveda je to vplivalo na nastop," je še dejala 26-letna Ljubljančanka, ki je pred najbolj zahtevnim zaključnim delom priprav za Pariz 2024.

O borbah je dodala: "Kazahstanka je zelo dobra, sama pa sem prišla že v uvodu v položaj, v katerega ne bi smela priti in to je bila moja napaka. S tekmovalko iz Gabona sem delala tudi na pripravah, je zelo čvrsta in njen slog mi ne ugaja. A vseeno sem dobro in potrpežljivo sledila svoji taktiki in za met izkoristila njeno napako. S Stojadinov pa se odlično poznava s tekem in priprav. Oba sva že zmagovali na teh tekmah. Danes sem iskala svoje priložnosti, imela sem dve, prve akcije nisem dokončala, drugo pa."

V ponedeljek bo slovenske barve v Abu Dabiju branil tekmovalec Bežigrada Martin Hojak v kategoriji do 73 kg. Tekmovalec še ni povsem opustil misli o nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu, za to pa potrebuje vsaj uvrstitev v četrtfinale. Romun Ion Dzitac je v prvem krogu nedvomno premagljiv, nadaljevanje bo težje.

Preberite še: