"Kaja je bila pri zdravnikih, opravila je tudi magnetno resonanco in do konca sva upala, da se bo stanje do prvenstva izboljšalo," je za STA dejal Luka Kuralt, ki se je sestal s svojo varovanko in skupaj sta se odločila, da tekmovanje izpusti. Slednji pravi, da je prst še vedno nefunkcionalen: "Če bi se lahko borila, bi potovala na Arabski polotok, tako pa to nima smisla." Obenem je za tekmovalko pomembno, da čim prej okreva in se v miru pripravi na olimpijske igre v Parizu.

Za slovenski tabor je poškodba Kaje Kajzer nedvomno velik udarec, saj je bila v zadnjem obdobju v izjemni formi, nenazadnje je pred dobrima dvema tednoma v Zagrebu osvojila srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v kategoriji do 57 kg.

Prvo ime ekipe bo tako Andreja Leški, ki bo nastopila v kategoriji do 63 kg. Ekipa pa se je skrčila na osem imen. Med dekleti bo v konkurenci do 48 kg nastopala Maruša Štangar, do 70 kg Anka Pogačnik in do 78 kg Metka Lobnik.

V moški konkurenci je stalnica Martin Hojak (do 73 kg), prvič v karieri pa si je nastop na SP priboril tudi Nace Herković, ki se je konec tedna z dvema zmagama v Astani prebil med najboljših 100 judoistov na svetu in bo po premieri na EP dobil še priložnost na SP. V kategoriji nad 100 kg bosta tekmovala Vito Dragič in Enej Marinič.