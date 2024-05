Za ene generalka pred OI, za druge ena zadnjih priložnosti za Pariz, Dragič končuje kariero

V ženski konkurenci bo adut slovenske ekipe in favoritinja Andreja Leški, ki konec aprila v Zagrebu v kategoriji do 63 kg osvojila bron na evropskem prvenstvu, konec tedna pa še srebro na grand slamu v Kazahstanu. Na prvenstvu bo branila srebro z lanskega prvenstva v Dohi.

"Kot sem že večkrat povedala, je naš urnik letos zelo poln in ta tekma je za moje pojme tudi kar nekako nepotrebna. Zelo naporno se je bilo pripravljati na to dolgo obdobje in vse te zaporedne tekme. Seveda pa si želim izkazati tudi na tem prvenstvu," je povedala tekmovalka, ki se je na svetovni lestvici prebila v položaj, ki jo bi na OI uvrščal med nosilke.

To si želi v Emiratih potrditi. "Pritiska zaradi tega ne čutim, ampak je prej dodatna vzpodbuda, čeprav na prvenstvo ne odhajam z visokimi pričakovanji. Ključno je, da ostanem cela in da se dobro borim," je po na predstavitvi ekipe v Ljubljani povedala Leški, ki ima na Abu Dabi lepe spomine, saj je tam leta leta 2015 osvojila bron na mladinskem svetovnem prvenstvu.

Kaja Kajzer čaka na zdravniško dovoljenje. Foto: Darko Petelinšek/JZS

V konkurenci do 48 kg bo nastopala Maruša Štangar, do 70 kg Anka Pogačnik in do 78 kg Metka Lobnik. Na zdravniško dovoljenje za nastop pa čaka srebrna z EP v Zagrebu v kategoriji do 57 kg Kaja Kajzer, ki si je v petek v Kazahstanu huje poškodovala prst. "Danes me čaka slikanje in potem bomo v dveh dneh vedeli, če bom lahko nastopila na tekmi. Z izjemo juda lahko trenutno delam vse druge vsakdanje stvari," je o stanju poškodbe dejala Kajzer, ki je sezono podredila OI.

Maruša Štangar in Metka Lobnik bosta v prvi vrsti preverjali, kaj jima do tekme v Parizu še manjka. Tam ima nastop praktično zagotovljen tudi Anka Pogačnik, ki pa ji je nazadnje v Tokiu 2021 za igre zmanjkalo nekaj točk. "Tokrat ničesar ne bom prepuščala naključju in sama si najbolj želim, da v Abu Dabiju potrdim olimpijski nastop," pavi izkušena članica kranjskega Triglava.

Maruša Štangar bo v prvi vrsti preverjala, kaj ji do tekme v Parizu še manjka. Foto: www.alesfevzer.com

V moški konkurenci je stalnica Martin Hojak (do 73 kg), prvič v karieri pa si je nastop na SP priboril tudi tekmovalec Slovenj Gradca Nace Herković, ki se je konec zmagama tedna z dvema zmagama v Astani prebil med najboljših 100 judoistov na svetu in bo po premieri na EP dobil še priložnost na SP. V kategoriji nad 100 kg bosta tekmovala Vito Dragič in Enej Marinič.

Martin Hojak Foto: Daniel Novakovič/STA

Posebej na trnih je Marinič, ki je zadnji teden po premikih na svetovni lestvici izpadel iz olimpijske reprezentance, SP pa bo zadnja priložnost, da si ta status vrne. "Za Pariz se bom moral prebiti vsaj med najboljših 16, veliko pa bo odvisno tudi od nastopa konkurence," je dejal borcec mariborskega Branika, ki bi z uvrstitvijo v osmino finala osvojil pomembnih 3220 točk za svetovno lestvico.

"Rad bi ostal vsaj nepoškodovan," pa pravi Dragič iz Impola, ki zaključuje tekmovalno pot, tudi v nadaljevanju pa bi doma ali v tujini rad ostal v judu. "Želim si čim višje," pa pravi Hojak, ki ima vsaj teoretično tudi priložnost za pot na tekmovanje pod okriljem petih olimpijskih krogov, a bo moral za to skoraj zanesljivo vsaj med osmerico najboljših na svetu.

Vito Dragić končuje tekmovalno pot. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Ni še konec. Tekma bo odločala o potnikih za OI, saj bodo nato do junija na voljo le še manjše tekme, kjer bodo premiki na lestvici manjši. Za nas je ta tekma zato zelo pomembna," pa je pred potjo na Arabski polotok povedal selektor reprezentance Gregor Brod.