Hiter konec za Eneja Mariniča

Enej Marinič je v Astano odpotoval s ciljem, da izboljša svoj položaj na lestvici za nastop na olimpijskih igrah. Imel je ugoden žreb, saj je preskočil prvi krog, v drugem pa je naletel na Gruzijca Iraklija Demetrašvilija, ki je Mariborčana ugnal že na grand slamu v Tbilisiju. Izkupička na lestvici s porazom ne bo spremenil.

V napeti borbi je prevladoval fizično močnejši Marinič, ki je bil zaradi dveh opominov, dobljenih v uvodni minuti in pol, prisiljen v večjo aktivnost. Tudi Gruzijec si je v obrambi pomagal na nedovoljen način in bil kaznovan dvakrat. V zadnjih sekundah pa je utrujenost naredila svoje in srečni zmagovalec je bil Demetrašvili, ki je met tik pred koncem dvoboja v parterju podaljšal v končni prijem.

Za uspeh slovenskega tabora je v Astani poskrbela Andreja Leški s srebrom v kategoriji do 63 kg. Za preplah pa tik pred svetovnim prvenstvom, ki se bo čez natančno teden dni začelo v Abu Dabiju, poskrbela Kaja Kajzer, ki si je v petek izpahnila prst. Šele pregled v Ljubljani bo pokazal, kako bo z nastopom na SP in pripravo na olimpijske igre.

Reprezentanca za SP se bo že v torek predstavila v Ljubljani. Živahno pa je tudi v zakulisju zveze, kjer se po pretresih pripravljajo na izredno volilno skupščino. Med kandidati za predsednika pa je vnovič tudi Bogdan Gabrovec, prejšnji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in tudi nekdanji predsednik Judo zveze Slovenije.

