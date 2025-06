Začenjajo se drugi turnirji lige narodov za odbojkarje. Oslabljena slovenska reprezentanca bo igrala v Bolgariji, kjer jo prva tekma čaka ob 15. uri proti Turčiji. Slovenski odbojkarji bodo lovili četrto zmago v letošnji sezoni, v kateri nastopajo brez nekaterih standardnih članov zadnjih let. Ob Burgasu turnirja potekata še v Beogradu in Chicagu.

Po prvem tednu turnirja lige narodov, ki so ga Slovenci odigrali v Riu de Janeiru, kjer so vknjižili tri zmage in poraz, bodo od danes do nedelje nastopali v Bolgariji, kjer jih v Burgasu čakajo tekme s Turčijo, Bolgarijo, Francijo in Japonsko.

Selektor Fabio Soli je zaradi bolezni na turnir odpeljal ekipo brez dveh izkušenih dolgoletnih reprezentantov, kapetana Tineta Urnauta in Žige Šterna, ligo narodov let izpuščajo Alenk Pajenk, Klemen Čebulj in Gregor Ropret.

Petinštiridesetletni italijanski trener tako v Bolgariji računa na 15 odbojkarjev: podajalci Dejan Vinčić, Nejc Najdič in Uroš Planinšič, prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič, srednji blokerji Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič in Jošt Kržič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović ter sprejemalci Rok Možič, Luka Marovt, Rok Bračko in Klemen Šen.

Jan Kozamernik pred turnirjem v Bolgariji (video: OZS):

Slovenci bodo turnir odprli proti Turčiji, s katero so med pripravami odigrali dve tekmi in bili polovično uspešni, v sklopu lige narodov pa so se ji nazadnje zoperstavili lani na Japonskem in jo ugnali s 3:0.

"Na voljo smo imeli le en trening v novi dvorani, kar ni idealno za uigranost, a kljub temu smo svoje delo opravili dobro. Priprava na tekmo s Turčijo je potekala podobno kot pred ostalimi obračuni. Na koncu bo vse odvisno od nas, kako bomo opravili svoje naloge, cilj pa je zagotovo zmaga," je pred dvobojem s Turki v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije dejal Nik Mujanović, Janž Janez Kržič pa dodaja: "Nasprotnike že dobro poznamo, pred tekmo pa nas čaka še video analiza. Zavedamo se, da bo tekma zahtevna, vendar verjamemo, da jo lahko z dobrim pristopom dobimo oziroma obrnemo rezultat v svojo korist."

Tretji turnir bodo Slovenci med 16. in 20. julijem gostili v Stožicah, zaključni turnir bo na Kitajskem.

Liga narodov, 25. junij Lestvica lige narodov