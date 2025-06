Pred slovenskimi odbojkarji sta še dva turnirja elitne lige narodov. Na uvodnem turnirju v Rio de Janeiru so dosegli tri zmage in doživeli en poraz. Med 25. in 29. junijem bodo najprej nastopili v bolgarskem Burgasu, med 16. in 20. julijem pa še v Ljubljani. V Bolgarijo so zaradi bolezni odpotovali še nekoliko zdesetkani – tam jim ne bosta mogla pomagati kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern. "Ta bolezen iz Brazilije je pustila nekaj posledic, a s tem se trenutno ne obremenjujemo. Če bomo k vsemu pristopili z glavo, pravo mentaliteto, menim, da bomo lahko nazaj prinesli kar nekaj zmag," pravi Jan Kozamernik, ki ob Urnautovi odsotnosti prevzema vlogo kapetana.

Slovenija je na nedavnem turnirju v Riu de Janeiru premagala Kubo, Iran in ZDA, izgubila pa proti Braziliji. V bolgarskem mestu ob Črnem morju se bo pomerila s Turčijo (25. junij), Bolgarijo (27. junij), Francijo (28. junij) in Japonsko (29. junij).

"Za nami je zanimiv uvod v novo reprezentančno sezono. Pred začetkom lige narodov smo opravili določene kadrovske zamenjave po lanskih poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Prišlo je do zamenjave generacije, tudi novi selektor Fabio Soli se je odločil priložnost ponuditi mlajšim igralcem. Na prvem turnirju v Braziliji smo dobro delovali, upam, da bomo v tem slogu tudi nadaljevali," je na današnji novinarski konferenci pred začetkom drugega turnirja lige narodov v Burgasu dejal Jan Kozamernik.

"V tem obdobju je izjemno pomembna telesna priprava, še posebej po dolgi in naporni sezoni. Na treningih se bolj posvečamo kvaliteti kot kvantiteti, naši treningi so zavoljo tega krajši, a kakovostnejši," je dodal 205 cm visoki Kozamernik, ki je v zadnjih dveh sezonah igral za odbojkarskega velikana iz Trentina, od nove sezone naprej pa se prvič v svoji karieri seli v deželo vzhajajočega sonca.

Jan Kozamernik je na zadnji tekmi v Braziliji ob odsotnosti Tineta Uranuta, ki v Bolgarijo ni odpotoval, prevzel kapetansko vlogo. Foto: Aleš Oblak

"V Burgasu nas čakajo novi izjemno zahtevni tekmeci. Upam, da bomo na bližnjem turnirju stopnjevali svojo pripravljenost in nato najboljše predstave prikazali sredi prihodnjega meseca pred domačimi gledalci, kjer je vselej najlepše igrati," je na medijskem dogodku v Bolgariji med drugim dodal 29-letni odbojkar iz Ljubljane.

Selektor Soli v Burgasu ne bo mogel računati na dva izkušena reprezentanta. Kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern sta ostala doma zaradi bolezni, na turnirju pa bodo nastopili podajalci Dejan Vinčić, Nejc Najdič in Uroš Planinšič, prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič, srednji blokerji Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič in Jošt Kržič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović ter sprejemalci Rok Možič, Luka Marovt, Rok Bračko in Klemen Šen.

Varovanci Fabia Solija vstopajo s petega mesta med 18 sodelujočimi. Foto: Aleš Oblak/OZS

"Ta bolezen iz Brazilije je pustila nekaj posledic. Vse skupaj se je odvilo tako, da je zasedba malo drugačna, malo zmanjšana. Zagotovo se to čuti na treningih, zna se tudi na tekmah, ampak trenutno se s tem ne obremenjujemo. Želimo si pokazati najboljšo igro. Sem optimističen, imamo lepo ekipo, menim, da zelo konkurenčno. Če bomo k tekmam pristopili z glavo, s pravo mentaliteto, menim, da lahko prinesemo kar nekaj zmag. Zagotovo je treba narediti neke kompromise. Znova imamo zelo naporen urnik, malo bolje, vsaj časovno, je kot v Braziliji, a fizično bo zelo naporno," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije še dodal Kozamernik.

Slovenija je z razmerjem zmag in porazov 3-1 na petem mestu v 18-članski ligi narodov. Na vrhu je Poljska (4-0), sledijo ji Japonska, Brazilija, Italija in Slovenija (vsi 3-1), Kanada, Ukrajina, Kitajska, Francija, Bolgarija, ZDA in Argentina (vsi 2-2), Nemčija, Iran, Kuba, Turčija, Nizozemska in Srbija (vsi 1-3).