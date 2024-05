Judoistka Andreja Leški je na grand slamu v Kazahstanu osvojila srebrno kolajno. V velikem finalu jo je po dveh minutah in 18 sekundah podaljška zaradi tretje kazni ugnala ugnala Hrvatica Katarina Krišto.

Hrvatica nikakor ni neizkušena tekmica, saj je bila letos že na stopničkah na grand slamih v Antalyi in Parizu. V Taškentu pa je dvoboj osmine finala z Andrejo Leški izgubila.

Tokrat se je Katarina Krišto na dvoboj taktično izjemno dobro pripravila in bila ob koncu rednega dela borbe in tudi v uvodu v podaljšek celo aktivnejša. Svoje priložnosti je imela tudi Leškijeva, na koncu pa je dvoboj odločil obojestranski opomin, ki je bil za Krištovo drugi, za Leškijevo pa usoden tretji.

Ne le kolajna, tudi pomembne točke za olimpijsko lestvico

Z novim uspehom Leškijeva ni osvojila le nove kolajne, ampak tudi nadvse pomembne točke za olimpijsko lestvico, s katerimi je korak bližje želji, da bo na olimpijskem tekmovanju v Parizu med postavljenimi tekmovalkami, s čimer se bo vsaj v uvodu izognila težkemu žrebu. To bo morala potrditi še čez 10 dni na svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju.

Judoistka Bežigrada je kot postavljena tekmovalka prvi krog preskočila, nato pa najprej premagala Poljakinjo Natalio Kropsko.

V četrtfinalu je bila ostra tekmica Rusinja Dali Liluašvili, ki je prejšnji teden na tekmovanju enake ravni v Dušanbeju osvojila srebro, druga pa je bila letos tudi na grand slamu v Turčiji. A Slovenka jo je za finale vrgla kar dvakrat.

Ko je v polfinalu padla še japonska državna prvakinja Minomi Aono, je bilo jasno, da se bo Slovenka tokrat borila za zlato.

Anka Pogačnik je v osmini finala nekoliko nesrečno izgubila s Portugalko Tais Pina. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kaj pa preostali Slovenci?

Tudi ostali Slovenci v soboto niso ostali povsem praznih rok. Anka Pogačnik je v kategoriji do 70 kg najprej ugnala Poljakinjo Katarzyno Sobierajsko, nato pa po dobri borbi v osmini finala nekoliko nesrečno izgubila s Portugalko Tais Pina. Slednja je potrdila dobro formo in se prebila vse do finala.

Nace Herkovič je pred tedni na evropskem prvenstvu v Zagrebu debitiral v članski reprezentanci na največjih tekmovanjih. Tokrat se je spet priporočil stroki in selektorju Gregorju Brodu. Tekmovalec kluba iz Slovenj Gradca je najprej ugnal Ratbeka Žumanazarova iz Kirgizije, nato pa še Azerbajdžanca Omarja Rajablija, letos srebrnega v Bakuju. Tako kot v Antalyi pa ga je tudi v Astani ustavil Uzbek Šarofidin Boltabojev.

Martin Hojak je po prostem prvem krogu izgubil s Karimom Abdulaevom iz Emiratov.

