Judoistke in judoist dobili nasprotnike na SP v Budimpešti

Dan pred začetkom svetovnega prvenstva v judu v Budimpešti na Madžarskem je bil opravljen žreb vseh kategorij. Na slovenske nastope bo treba počakati do ponedeljka, ko bosta na tatamije Laszlo Papp Arene stopila Kaja Kajzer in Nace Herkovič. Njuna tekmeca bosta Kazahstanka Esmigul Kujulova in Čeh Jan Svoboda, so sporočili s slovenske zveze.