Abu Dabi si je s 50 milijoni kupil zaključni turnir

Zaključni turnir košarkarske evrolige naj bi prvič v zgodovini potekal izven Evrope. Od 23. do 25. maja naj bi ga gostil Abu Dabi, ki je z močno finančno ponudbo prepričal lastnike tekmovanja ter tako prehitel številna zainteresirana evropska mesta, med njimi Beograd in Barcelono, poročajo številni evropski mediji.

Foto: Guliverimage Čeprav novica še ni uradna tako španski kot grški mediji, med njimi Marca in SDNA, poročajo, da je Abu Dabi klubom, ki so lastniki evrolige, ponudil 50 milijonov evrov. Če bo premierna izvedba uspešna, bodo Združeni Arabski Emirati gostitelj tudi naslednjih dveh final fourov.

Od trinajstih lastnikov evrolige sta bila proti Abu Dabiju le Real Madrid in Olympiakos. Za so glasovali Barcelona, Baskonia, Anadolu Efes, Armani Milano, Bayern München, Fenerbahče, Asvel Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Žalgiris in CSKA Moskva. Slednja zavoljo sankcij zaradi vojne v Ukrajini ne sme sodelovati v tekmovanju, ima pa pravico glasovanja.

Tekme bodo potekale v dvorani Etihad Arena, ki je bila zgrajena leta 2021 in ki sprejme 18.000 gledalcev. Letos sta v njej potekali dve pripravljalni tekmi lige NBA, pred olimpijskimi igrami v Parizu pa se je tam pripravljala reprezentanca ZDA.