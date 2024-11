Samar z osmimi točkami, tekmec s 103, Realu el clasico po podaljšku

V enajstem krogu evrolige je berlinska Alba z Žigo Samarjem gostila Maccabi Tel Aviv in izgubila s 85:103. Mladi slovenski košarkar je v 16 minutah dal osem točk in imel tri skoke in tri asistence, a tudi štiri izgubljene žoge. Beograjski Partizan je z 78:70 premagal Olympiacos. Na košarkarskem el clasico med Barcelono in Realom Madridom je odločil šele drugi podaljšek, ekipa iz španske prestolnice je zmagala s 97:90.