Partizanu mesti derbi, nov skalp za Bayern

Kljub reprezentančnemu premoru se nadaljuje tekmovanje v evroligi. Za uvod v enajsti krog je vodilni Fenerbahče v sredo gostoval pri Virtusu in ga strl šele v zadnji četrtini (82:86). V četrtek sta se na vročem derbiju v Beogradu pomerila Crvena zvezda in Partizan, ki je zmagal z 89:77. Žiga Samar je z berlinsko Albo na gostovanju pri Realu Madridu izgubil s 84:98, Samar je ob porazu v 17 minutah in pol dosegel deset točk, osem asistenc in dva skoka. Bayern je dobil nov skalp, s 100:78 je v petek premagal Barcelono.

Na vselej vročem derbiju med Crveno zvezdo in Partizanom v beograjski Areni pred več kot 20 tisoč gledalci je četa Željka Obradovića le prišla do tretje zmage v sezoni. Večnega tekmeca je premagala z 89:77. Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Carlik Jones z 21 točkami, pri gostiteljih, Crveni zvezdi, jih je 20 dosegel Filip Petrušev.

Milanski Armani je bil na domačem parketu boljši od Maccabija z 98:86, Američan s slovenskim potnim listom Josh Nebo pa zaradi poškodbe ni bil v kadru italijanske zasedbe.

Na prvi četrtkovi tekmi je Pariz v Turčiji ugnal Anadolu Efes s 93:84. Monaco je pod vodstvom nekdanjega košarkarja ljubljanske Olimpije Manučarja Markoišvilija iz Gruzije, ki je pred dnevi zamenjal Srba Sašo Obradovića, premagal Asvel s 103:92, pirejski Olympiacos pa ni imel težav z Baskonio.

Virtus je v sredo v dvoboju z vodilnim moštvom lige v prvem polčasu ves čas držal stik, v tretji četrtini pa celo ušel na plus deset, pred zadnjo četrtino pa držal pet točk prednosti. Tudi večji del zadnje četrtine je bilo v ospredju moštvo iz Bologne, nato pa so v samih izdihljajih tekme (20 sekund pred koncem je bilo 82:81 za Virtus) Turki izid vendarle preobrnili in prišli do še devete zmage v sezoni in obdržali prvo mesto. Virtus z dvema ostaja pri dnu lestvice. Pri domačih je blestel Tornike Shengelia, ki se je zaustavil pri 23 točkah,18 jih je dodal Ante Žižić. Pri gostih je bil strelsko najbolj navdahnjen Marko Gudurić z 21 točkami, pri 19 pa se je zaustavil Nigel Hayes-Davies, ki je zadel tudi ključno trojko za zmago.

Evroliga, 11. krog

Sreda, 20. november:

Četrtek, 21. november:

Petek, 22. november:

Lestvica: