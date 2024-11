Samar izkusil rušilno moč Bayerna - 115 točk

Košarkarji v evroligi igrajo tekme desetega kroga. Alba Berlin z Žigo Samarjem je v nemškem obračunu gostovala pri Bayernu, ki je sezono začel izvrstno, saj je imel šest zmag in le tri poraze. Kako dober je, je izkusila zdaj ekipa iz nemške prestolnica. Bavarci so namreč zmagali s kar 115:86.

Po prvi četrtini v Münchnu je bila tekma še izenačena, drugo so domači dobili za 19 točk, tretjo celo za 20 in Alba je tako pred zadnjo zaostajala s 56:96. Za sedmo zmago Bayerna, s 115:86, je dal Carsen Edwards 25 točk, Devin Booker pa 18. Pri Albi je bil s 23 točkami prvi strelec Matteo Spagnolo. Slovenski reprezentant Žiga Samar je odigral slabih 16 minut in dosegel osem točk točk (ena trojka in pet prostih metrov). Imel je še tri skoke, nobene asistence in kar pet izgubljenih žog.

V petek bosta na delu obe vodilni ekipi. Barcelona bo gostila Paris, Fenerbahče pa čaka derbi z Žalgirisom, ki je po imenitnem vstopu v sezono izgubil zadnji dve srečanji. Partizan se bo pomeril z Olimpio Milano Josha Neba.

Evroliga, 10. krog

Četrtek, 14. november:

Petek, 15. november:

Lestvica: