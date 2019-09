Slovenski kickboxing bogatejši za sedem zlatih medalj, vzplamtela tudi olimpijska iskrica

Slovenski borci so na evropskem prvenstvu v kickboxingu za kadete in mladince na Madžarskem osvojili sedem zlatih odličij.

Slovenski borci so na evropskem prvenstvu v kickboxingu za kadete in mladince na Madžarskem osvojili sedem zlatih odličij. Foto: Redžo Ljutić

Številčna slovenska reprezentanca je na turnirju, ki se ga je udeležilo 1.991 tekmovalk in tekmovalcev iz 39 držav, blestela, še posebej sta se izkazala člana kickboxing kluba Gepard iz Ljubljane Ali Botonjić in Luka Ornek Mikša, s skupno petimi osvojenimi odličji.

"Ko bodo ti fantje prišli med člane, bomo vsi govorili o njih"

Ali Botonjić je slavil v disciplini "point fighting" do 63 kilogramov v disciplini "kicklight" je osvojil srebrno, v disciplini "light contact" pa bronasto in bil edini Slovenec s tremi odličji na EP. Dve je dodal njegov klubski kolega Luka Ornek Mikša, ki se je naslova evropskega prvaka veselil v disciplinah "light contact" in "kicklight" do 47 kilogramov.

"Ko bodo ti fantje prišli med člane, bomo vsi govorili o njih," je bil ponosen njun trener Redžo Ljutić, ki sodeluje tudi v trenerskem štabu slovenske boksarske princese Eme Kozin, sicer pa je alfa in omega kluba Gepard.

Ali Botonjić (levo) in Luka Ornek Mikša (desno) sta začela kickboxing trenirati skupaj pred desetimi leti, ta konec tedna sta se v Györu na Madžarskem veselila naslovov evropskega prvaka. Foto: Redžo Ljutić/KK Gepard

Botonjić in Mikša sta člana izjemno nadarjene generacije slovenskih borcev, letos sta 15-letnika prvič nastopala med starejšimi kadeti (do 16 let) in zablestela. Nikakor nepričakovano, pravi Ljutić: "Mali trenirajo pri nas že deset let in ves čas rinejo proti vrhu. Ali je bil lani sicer poškodovan, leto prej pa je osvojil pet svetovnih pokalov, zato smo pričakovali, da bosta letos oba eksplodirala."

"Na samem prvenstvu se je Aliju malo zalomilo in je osvojil samo eno zlato, Mikša pa je vse naredil po planu," še pravi Ljutić in poudarja, da fanta po talentu izstopata med vrstniki: "Oba tudi zelo pridno delata. Fantje so na splošno pridni, ni jim težko priti na trening ob sedmih zjutraj pred šolo, ti rezultati pa dajejo tako njim, kot nam trenerjem izjemno motivacijo za delo naprej."

Klub Gepard je reprezentanci za prvenstvo v Györu prispeval še Eneja Šumljaka in Erika Gartnerja. Prvi je z dvema dobljenima dvobojema osvojil bronasto odličje v disciplini "kicklight" do 63 kilogramov, Gartner pa je v težki borbi izgubil v prvem krogu.

Ljubljanski klub Gepard je reprezentanci dal štiri tekmovalce, trije od njih so osvojili medalje. Foto: Redžo Ljutić/KK Gepard

Tyra Barada po očetovih stopinjah

Tyra Barada odločno stopa po poti slavnega očeta Tomaža. Foto: Športni center Barada/Facebook Medalje pa so osvajali tudi borke in borci iz drugih slovenskih klubov, tako je hčerka slovenske legende borilnih veščin Tomaža Barade, Tyra, med starejšimi kadetinjami osvojila zlato medaljo v lahkem kontaktu, srebrno pa v boju na točke do 46 kilogramov. Evropski prvaki so postali še Patrik Šulek ("pointfighting" do 84 kg med mladinci), pa Bian Nabernik ("light contact" do 52 kg med starejšimi kadeti) in Larisa Žagar Slemenšek ("light contact" do 60 kg md mladinkami).

Srebrna odličja so osvojili Tomi Sešlar ("pointfighting" do 47 kg, starejši kadeti), Nina Kitek ("light contact" do 55 kg, starejše kadetinje), Žiga Zagoranski ("light contact" do 57 kg, mladinci), Timotej Zavec ("light contact" do 63 kg, mladinci) in Maša Kenjalo ("light contact" do 65 kg, mladinke), bronasta pa Tilen Repina ("pointfighting" do 69 kg, starejši kadeti), Sven Hojs ("light contact" do 63 kg, mladinci) in Enej Šumljak ("kicklight" do 63 kg, starejši kadeti).

Kickboxing na olimpijske igre? Mednarodna zveza za kickboxing (WAKO) je bila lani vključena v Mednarodno olimpijski komite za preizkusno dobo treh let, nato bo bržčas prišla do polnopravnega članstva in s tem tudi možnosti, da se ta šport vključi v program olimpijskih iger. Enak status sta lani dobili svetovna zveza za borilno veščino sambo in svetovna zveza za lacross, vključitve v olimpijsko družino ma si želijo tudi zveza mešanih borilnih veščin (MMA), ki ob izdatni podpori najvplivnejše profesionalne organizacije UFC išče možnost, da bi bila del olimpijskega programa na igrah v Los Angelesu leta 2028. Na področju borilnih veščin v olimpijskem programu postaja gneča, že tradicionalnim rokoborbi, boksu, judu in taekwondoju se bo naslednje leto v Tokiu pridružil še karate, ki pa ga nato kot kaže glede na nedavno objavljen nabor športov ne bo tudi v Parizu 2024. Za Los Angeles 2028 pa se kot že rečeno agresivno borijo mma, sambo in kickboxing.

"Če kickboxing postane olimpijska disciplina, gremo vsekakor po medaljo"

Redžo Ljutić (drugi z leve) je nadvse pomemben del strokovnega štaba naše svetovne boksarske prvakinje Eme Kozin. Foto: Simon Kavčič Tej vzhajajoči generaciji se je prižgala olimpijska iskrica, obstaja možnost, da se bo lahko že čez slabo desetletje bojevala za najbolj zaželena odličja v športu, Ljutić pa poudarja, da Slovenija, če do tega pride, na največjem športnem prizorišču nikakor ne bo le statist: "Nekaj se govori, da bi utegnil kickboxing v naslednjih letih postati olimpijski športi in vsaj ta nadarjena fanta Ali in Luka bosta zagotovo kandidata ne le za olimpijske vozovnice pač pa tudi za olimpijska odličja. Če kickboxing postane olimpijska disciplina, gremo na igre vsekakor po medaljo. Sicer pa je naslednji veliki cilj svetovno prvenstvo (konec avgusta naslednje leto v Beogradu), na katerem pričakujemo podobne rezultate kot na evropskem. Rečem lahko le, da boste o teh fantih v prihodnje še veliko slišali."

Zagotovo bomo veliko slišali tudi od Tyre Barade in še koga, saj se v kickboxingu, taekwondoju in preostalih borilnih veščinah pri nas nadvse uspešno dela.

