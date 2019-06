Slovenska šampionka ob rock spremljavi proti švedski veteranki

Najboljša slovenska boksarka Ema Kozin je izvedela ime nasprotnice, s katero se bo 6. oktobra v ljubljanskih Stožicah pomerila za naslov svetovne prvakinje super srednje kategorije po različici WBC. Nasproti ji bo stala 42-letna Švedinja Maria Lindberg, ki bo napadala tudi Emina naslova po različicah WBF in Wiba. Na spektaklu bo sicer 13 borb, od šest do sedem v mešanih borilnih veščinah, preostalo v boksu, dogodek pa bo tudi večer rock glasbe, z nastopi še neimenovanih legend, glavna skupina pa bo 7 Days In May.

V predborbah bodo nastopili znani slovenski borci, med njimi Lemmy Krušič, Jakob Nedoh, pa legenda slovenske MMA-scene, Bojan Kosednar - Želva, in tudi boksarski upi Aljaž Venko, Andrej Baković in Anja Ovsenik.

Komaj čaka

Ema Kozin, ki jo čaka ena od najpomembnejših borb v karieri, je navdušena nad programom, ki počasi dobiva končno podobo. "To je odlična priložnost, da slovenski javnosti in širši regiji dokažemo, da imamo odlične boksarje in borce MMA. Zame bo tekma v Stožicah vrhunec mojega življenja in hvala za priložnost, ki sem jo dobila. Vem, da je nasprotnica zelo izkušena in da si bo tudi ona želela zmago. Pričakujem težko borbo z eno od najboljših evropskih bork. Sama dvoboj komaj čakam, imam kar kurjo polt," pravi 20-letna slovenska šampionka, ki se bo tako v ringu spet spopadla s trdoživo veteranko s severa Evrope.

Finko že premagala, bo tudi Švedinjo?

Njena izkušnja s Finko Sann Turunen je bila naporna, a uspešna, premagala jo je s soglasno sodniško odločitvijo, na podlagi dobrega treninga seveda pričakuje, da bo zanesljivo opravila tudi s Švedinjo, ki je v karieri dosegla 17 zmag (devet z nokavtom) in štiri poraze. "Tekmica je zelo izkušena, tudi nekdanja svetovna prvakinja, a trdno verjamemo v zmago," je prepričan tudi trener še neporažene Ljubljančanke Rudolf Pavlin.

"Emin dvoboj bo glavni dogodek večera, v predborbah pa želimo priložnost ponuditi mladim prihajajočim borcem iz boksa in MMA kot tudi uveljavljenim zvezdam. Pripravili bomo borilni spektakel, kakršnega Slovenija še ni videla," je še povedal Korošec in dodal, da seznam bork in borcev dobiva končno podobo, nedorečenih pa ostaja le še nekaj malenkosti.

V Stožicah tudi rock spektakel

V Stožicah pa ne bo samo borilni večer, temveč bodo dogajanje popestrili tudi glasbeniki. Osrednja skupina večera bo Seven Days In May, ki bo ob pomoči mladih blejskih rokerjev John F. Doe skrbela za glasbene vložke v odmorih med borbami, po športnem delu pa za koncert, na katerem se ji bodo pridružile tudi slovenske rock legende.

Trije športniki in en glasbenik. Uganete, kdo je kdo? Foto: Simon Kavčič

"Po borbah sledi koncert s slovenskimi legendami rocka in vsi smo ponosni, da smo del tega. Gre za redko priložnost, da se šport in glasba povežeta. Imena nastopajočih še malo skrivamo, a objavljali jih bomo sproti," je povedal pevec in kitarist skupine Seven Days In May (Sedem dni v maju) Vojko Šintler.

Skupina, ki je nedavno v Stožicah skrbela za ogrevanje pred nastopom Lennyja Kravitza, je za Emo posnela tudi himno z naslovom Ready to fight (Pripravljena na borbo), videospot zanjo - v glavni vlogi seveda nastopa boksarska princesa - bodo predstavili ta konec tedna.

Kosednar vesel priložnosti, da se vrne na vrh

Nastopa na spektaklu obujene organizacije CFC se veseli tudi Bojan Kosednar, legenda slovenske MMA-scene, ki pa v zadnjem času ni imel razlogov za veselje, v ringu je večinoma izgubljal, kot pravi sam, tudi zunaj ringa. "Zame je velika čast in priložnost, da sem lahko del tega. V zadnjem času so se mi stvari obrnile močno navzdol, z Rudijem sva o tem veliko govorila in vesel sem, da mi še vedno zaupa. Potem ko sem leta 2015 prišel iz zapora, mi v zasebnem in športnem življenju ni šlo. Eno je povezano z drugim. Vem, zakaj sem izgubljal v ringu, obljubljam, da je tega konec. Doživel sem pet ali šest porazov zaporedoma, a sem se pobral in vsakega od teh tekmecev bi zdaj lahko premagal," je prepričan Kosednar.

