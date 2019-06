V Podčetrtku tri slovenske zmage

Športna dvorana v Podčetrtku je gostila odprto prvenstvo Slovenije v boksu, najmočnejši turnir v državi, ki šteje tudi za jakostno lestvico boksarske zveze Aiba. Najbolj se je izkazal Tadej Černoga, ki je zmagal v kategoriji do 60 kg, v ženski konkurenci pa sta zmagali tudi Vida Rudolf (do 57 kg) in Katja Gajić (do 81 kg).

Tadej Černoga, eden od potnikov na evropske igre, ki bodo konec meseca v beloruskem Minsku, je v finalu ugnal Hrvata Ramona Feratija. Izjemne borbe pa je kazal že pred tem, saj je med drugim ugnal tudi boksarja s Kube, ki nastopa za Italijo.

V finalu so od Slovencev nastopili še Arber Elshani (do 64 kg), Aljaž Širkelj (do 69 kg) ter druga dva potnika za evropske igre Aljaž Venko (do 74 kg) in Denis Lazar (do 81 kg). Za najboljšega boksarja turnirja je bil na koncu izbran Hrvat Damir Plantic, ki je v finalu kategorije do 81 kg ugnal Lazarja.

V različnih starostnih kategorijah je v finalu nastopilo kar 16 slovenskih boksarjev in boksark.

Z turnirjem, drugim tovrstnim, so zelo zadovoljni tudi pri Boksarski zvezi Slovenije, kjer napovedujejo stalen napredek tega turnirja in za tretjo izvedbo prihodnje leto že načrtujejo nekaj novosti in še močnejšo konkurenco.

