Slovenska šampionka na polnih obratih, imena tekmice še ne pozna

V taboru 20-letne slovenske boksarke ne skrivajo, da si 6. oktobra v ringu stoženske dvorane želi Nemko hrvaških korenin, Nikolino Orlović, bolj znano po boksarskem imenu Nikki Adler (18 profesionalnih dvobojev, 16 zmag, devet z nokavtom). "Čakamo nasprotnico, kaže nam dobro, ampak dokler ni potrjena, ne morem govoriti nič. Tudi oni preračunavajo, časa je še dovolj, na koncu pa bo tako ali tako odločal WBC," pravi Emin trener Rudolf Pavlin.

Tekmica bo v vsakem primeru nevarna

"Če izveš za nasprotnico zgodaj, je po eni strani dobro za nas, ampak je dobro tudi zanje, ker se lahko bolje pripravijo na Emo." Foto: Vid Ponikvar Časa je dovolj, po pravilih WBC morata biti boksarki potrjeni nekaj tednov pred dvobojem, menedžment Eme Kozin bi si želel ime izvedeti čim prej, saj bi to pomagalo pri promociji dvoboja v Stožicah, po športni plati pa je v resnici vseeno, kdaj bo jasno ime, pravi Pavlin: "Če izveš za nasprotnico zgodaj, je po eni strani dobro za nas, ampak je dobro tudi zanje, ker se lahko bolje pripravijo na Emo. Ne glede na to, katera nasprotnica bo, ne bomo računali na tvegane 'nokavte', odločala bo taktika. In pa domača publika, seveda."

"V vsakem primeru bo tekmica nevarna, govorimo o organizaciji WBC, eni od štirih najmočnejših na svetu, vsekakor bo to Emina tekma kariere. Poleg tega svetovne prvakinje WBCne dobimo kar vsak dan, Ema je ena izmed najmlajših boksark, ki se ji je sploh ponudila takšna priložnost," še pravi Pavlin, ki je te dni sicer varovanko prepustil trenerju Redžu Ljutiću. "Trenira na vso moč, po mojem programu, imela bo 300 rund sparinga, skupno okoli 500 ur treninga ..."

Junija javni sparing, nato še resnejša borba za trening

Kozinova sparira po slovenskih boksarskih klubih, 7. junija pa jo bo mogoče videti tudi v živo na Večeru prvakov na letnem odru v Rušah. 25. junija bo v Splitu opravila tudi resnejšo trening borbo na osem rund. "Ker je pavza do oktobra predolga, bomo naredili dvoboj z eno takšno nasprotnico za trening, predvsem zato, da bo Ema obdržala občutek za ring," pojasnjuje Pavlin, ki se tudi pri iskanju te tekmice zanaša na menedžerja, Hrvata Mirka Skoka.

Pavlin je z zanimanjem spremljal tudi nedavni dvoboj med Claresso Shields in Christino Hammer. Američanka je gladko zmagala in je zdaj lastnica vseh štirih najpomembnejših šampionskih pasov v srednji kategoriji, WBO, IBF, WBA in WBC.

Prevlada Američanke nad Christino Hammer presenetila

Claressa Shields je iz olimpijskega cikla prenesla zmagovito formo. Foto: Reuters "Malo sem bil presenečen nad prevlado Claresse. Christina je bila popolnoma neprepoznavna, v zadnjem času je zamenjala nekaj trenerjev, promocijskih hiš in podobnih stvari, kar je zagotovo tudi vplivalo nanjo. V zadnjih letih tudi ni boksala z močnimi tekmicami, ni nadgrajevala svoje kakovosti, Claressa pa je iz olimpijskega cikla prenesla zmagovito formo, imela je težke tekme, tudi domač teren je dobro izkoristila. Pričakoval sem bolj enakovredno borbo, Hammerjeva je ni opravila taktično. Če se s Clareisso spustiš v prvih štirih rundah v izmenjave, jo njena mišična masa pobere. Ima je preveč. Tvoja taktika pride šele po štirih rundah, česar Christina ni naredila. Izkazalo pa se je tudi, da ima mehko brado. To je kar značilnost teh šampionk, niso navajene dobivati udarcev. Komaj čakam, upam, da čim prej, da se bo ena od teh velikih ozrla tudi proti Emi," je o dvoboju dveh največjih zvezdnic srednje kategorije povedal Emin trener.

