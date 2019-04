Američanka odpihnila Hammerjevo: Sem najboljša borka vseh časov #video

V noči na nedeljo je ameriška boksarka Claressa Shields v Atlantic Cityju v ZDA v desetih rundah suvereno opravila z Nemko Christino Hammer in je zdaj lastnica vseh štirih najpomembnejših šampionskih pasov v srednji kategoriji, WBO, IBF, WBA in WBC.

V enem "najpomembnejših dvobojev v ženskem boksu", kot so spopad 24-letne Američanke in 28-letne Nemke kazahstanskih korenin poimenovali ameriški mediji, je Shieldsova prevladovala, sodniki so ji dosodili zmago z 98:91, 98:91 in 98:92. "Naredila sem vse, kar sem hotela. Pravijo 98:92. Dajte mi 100:90, dobila sem vse runde," je bila po deveti zmagi v profesionalni karieri nezadovoljna Shieldosva.

"Mislila sem, da sem jo v osmi rundi pokončala"

V njeni statistiki ostajata dva nokavta, Hammerjeva je zdržala vseh deset rund, čeprav je v osmi izgledalo, da bo dvoboja konec predčasno. Shieldsova je Nemki takrat iz ust izbila ščitnik za zobe, nato pa jo ujela na vrvi ringa in neusmiljeno mlatila. Sodnik v ringu se je že pripravil, da bi vskočil in dvoboj prekinil, a je nato ocenil, da to ni potrebno.

Congratulations to Flint, Michigan's undisputed middleweight boxing champion of the world, Clarissa Shields, after getting a victory over Lady Hammer. pic.twitter.com/D2RWpyo2qE — BLKGRLPWR (@blkgrlpwr_) April 14, 2019

"Mislila sem, da sem jo v osmi rundi pokončala. Dvoboj bi morali prekiniti, držala se me je, jaz pa sem iskala tisti popoln udarec, s katerim bi jo nokavtirala," je povedala še neporažena šampionka, ki je med profesionalke prestopila leta 2016 po izjemni amaterski karieri, v kateri je osvojila dve zlati olimpijski kolajni, leta 2012 v Londonu in 2016 v Riu de Janeiru.

Borka, ki bo ženski boks dvignila "z ravni sejemske atrakcije"?

Shieldsova je sprožila 387 udarcev, 112 jih je zadelo cilj (29-odstotna natančnost), Hammerjeva, ki je celo desetletje branila naslov prvakinje organizacije WBO, pa je udarila 366-krat, od tega le 49-krat natančno (13 %), o statistiki CompuBoxa poročajo ameriški mediji. Shieldsovo izpostavljajo kot Rondo Rousey boksa, torej zvezdnico, ki bo ženski boks dvignila "z ravni sejemske atrakcije". Sama se te vloge ne brani. "Sem najboljša boksarka vseh časov," pravi.

Kozinove (še) ni na Američankinem radarju

Tako kot slovenska šampionka Ema Kozin, tudi Shieldsova boksa v srednji in super srednji kategoriji, a Ljubljančanke, ki se bo 6. oktobra v Stožicah borila za naslov svetovne prvakinje po verziji WBC, še ni na Američankinem radarju. Najprej želi obračunati z edino boksarsko, ki ji je zadala poraz. Britanko Savannah Marshall. "Pripeljite mi jo. Ubila jo bom," pravi Američanka. Marshallova jo je premagala na svetovnem prvenstvu leta 2012, kar je bil za Shieldsovo edini poraz v 78 dvobojih.

Hammerjeva je po 24 profesionalnih zmagah doživela prvi poraz.

Preberite še: