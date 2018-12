Po dveh brutalnih ponižanjih v ringu pristala na mehkem in udobnem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekoč je veljala za najnevarnejšo žensko na planetu, bila je nepremagljiv borilni stroj, kraljica UFC-ringa, prvakinja in ob irskem manijaku Conorju McGregorju nesporna zvezdnica tega športa. Nato sta prišla brutalna poraza, po katerih se ni več pobrala. Vsaj v športnem smislu ne, danes ji ni nič hudega. In kaj se danes dogaja z Rondo Rousey?

Leta trpljenja so za nekdanjo bronasto olimpijsko judoistko (Peking 2008), nato pa veliko zvezdnico mešanih borilnih veščin že preteklost.

Svojo slavo, ki si jo je priborila v ringu, je Ronda Rousey unovčila odlično. Danes je hollywoodska igralka (pojavila se je v filmih Plačanci 3, Hitri in drzni 7 ter 22 milj) in pisateljica, katere avtobiografija Moja borba/tvoja borba (My Fight/Your Fight) je izšla leta 2015.

Pionirka in članica hrama slavnih

Rouseyjeva bo v zgodovino ostala za vselej zapisana kot prva prvakinja borilne organizacije UFC, sploh prva borka s pogodbo v UFC in ženska, ki je priljubljenost tega milijardnega podjetja dvignila v neslutene višave. Je članica dvorane slavnih in tudi pionirka, ki je utrla pot borkam, ki v oktagonu kraljujejo danes. Prav tem, ki so jo ne nazadnje spravile s prestola.

Ikona ženskega borilnega športa je dobro unovčila svojo slavo. Foto: Guliver/Getty Images

V današnjem skoku v športno preteklost se bomo spomnili Rondinega neslavnega konca kariere poklicne bojevnice, ki je obenem tudi začetek nove ere žensk v mešanih borilnih veščinah. Ta prehod med "starim" in "novim" UFC, kar zadeva ženski MMA, zaznamujeta njeni zadnji borbi, novembra 2015 in decembra 2016.

Senzacija v Melbournu

Leta 2015 se je v Melbournu v Avstraliji pomerila s šest let starejšo rojakinjo Holly Holm. Rouseyjeva je pred dvobojem veljala za izrazito favoritinjo, bila je prvakinja v bantamski kategoriji, v vseh 12 dotedanjih poklicnih borbah neporažena, še več, prav vse je dobila predčasno, v veliki večini teh pa je do zmage prišla v manj kot minuti.

Holmova po mnenju poznavalcev ni imela nobenih možnosti. A nekdanja boksarka je poskrbela za senzacijo in kraljici ringa prizadejala prvi profesionalni poraz. To ni bila naključna zmaga s kakšnim srečnim udarcem, pač pa popolna dominacija avtsajderke nad favoritinjo.

Prvi poraz je doživela v Melbournu, ko ji je lekcijo odčitala rojakinja Holly Holm. Foto: Guliver/Getty Images

Holmova je kontrolirala borbo, uspešno nevtralizirala Rondine rokoborske prijeme in jo z brco v glavo nokavtirala v 59. sekundi druge runde. V medijih, specializiranih za mešane borilne veščine, je ta zmaga obveljala za največje presenečenje leta 2015, Rouseyjeva pa se po njej v resnici nikoli ni več zares pobrala.

Rousey vs Holm:

Poraz po katerem se ni več pobrala

Danes 31-letna ameriška zvezdnica si je po šoku v Melbournu, ki si ga je v živo ogledalo več kot 56 tisoč gledalcev (UFC 1931 ima s 56.214 gledalci na štadionu Etihad v Melbournu še vedno rekord najbolje obiskanega turnirja v zgodovini organizacije), vzela leto dni premora za celjenje ran in hudo načete samozavesti, a se proti koncu leta 2016 spet začela bolj pogosto pojavljati v medijih in napovedovati, da bo naslov prvakinje kmalu spet v njenih rokah.

Nunesova iz povsem drugačnega testa

Šampionski pas pa je v času Rondine odsotnosti pristal v rokah Brazilke Amande Nunes. Holmovi ga je najprej odvzela Meisha Tate, Američanka, ki jo je Rouseyjeva dvakrat gladko premagala, ta pa ga je nato takoj predala Nunesovi, znanilki nove dobe ženskega MMA. Brazilska mojstrica brazilskega ju-jitsuja je igro dvignila na precej višjo raven. Podobno, kot jo je klan Gracie pred dvema desetletjema v moški konkurenci. Nunesova je v ženski UFC zarezala kot vroč nož v maslo in odčitala lekcijo prav vsem tekmicam.

Rousey vs Nunes:

48 sekund, poplava udarcev, nič spoštovanja

Brazilka je bila 30. decembra 2016 na UFC 2007 prvakinja bantamske kategorije in izrazita favoritinja proti povratnici Rondi Rousey, a jo je bilo v medijih pred dvobojem komaj mogoče opaziti. Vse se je vrtelo okoli Ronde in ta je ob izjemni pozornosti postajala vse bolj predrzna in pogumna v napovedih. Las Vegas je pričakoval zmago svoje ljubljenke, če ne povsem gladke, pa takšno bolj prigarano, a dobil je nekaj povsem drugega.

Dobil je 48-sekundno predstavitev nove generacije. Nunesova je povsem brez kakršnega koli spoštovanja ekspresno opravila z nekdanjo zvezdnico, ta je le zaradi hitrega posredovanja sodnika ostala na nogah, a ji je bilo jasno, tako kot vsem tisočem v dvorani T-Mobil Arena in tudi milijonom, ki so kupili prenos dvoboja, da je z Rondo konec.

