Po novem letu bodo v Tivoliju spet pele pesti #video

Na WFC 22 smo po številnih odpovedih in spremembah na seznamu borb uživali v devetih borbah, osem jih je bilo po pravilih MMA, ena po pravilih K-1, februarja, pa bo Mahić omenjenima borilnima veščinama priključil še boks, kjer se bo širši slovenski publiki predstavil najboljši slovenski boksar v težki kategoriji Haris Aksalić. Ljubljančan se je v zgodovino vpisal, potem ko je kot prvi slovenski težkaš v JAR prišel do prve profesionalne zmage. Po točkah je bil boljši od Kamerunca Nica Yamdjieja.

V ring Hale Tivoli prihaja tudi eden izmed pionirjev slovenskega MMA Dalibor Anastasov, ki je svoj profesionalni debi doživel že leta 2004, zadnjič pa smo ga v ringu videli na dogodku WFC 8 (Tivoli), ko ga je po sodniški odločitvi premagal Poljak Maciej Gorski.

Anastasov se bo po desetletnem mirovanju vrnil, njegov nasprotnik pa bo perspektivni Vito Špic, ki je bil tudi maja na seznamu borb, a je moral v nadaljevanju svojo borbo odpovedati zaradi poškodbe.

Dalibor Anastasov je svoj čas premagal tudi Ivico Truščka, Hrvata, ki je rekorder po številu zmag na WFC. Truščka bomo lahko gledali v Ljubljani tudi februarja. Foto: WFC

V norem večeru, v katerem je trenutno predvidenih 12 borb, se bo za pas v kategoriji do 66 kilogramov meril Lemmy Krušič, ki je tivolsko publiko na noge dvignil že maja.

Njegova nova zapreka bo Francoz Moktar Benkaci, eden izmed vrhuncev večera pa bo zagotovo tudi nastop popularnega Alžirca Mourada Derbala, ki ga imajo Slovenci že za svojega. V svoji zadnji borbi v karieri se bo po pravilih K-1 udaril s hrvaškim borcem Davidom Matoševićem.

Mourad Derbal, ki je bil na WFC 22 po točkah boljši od Aleksandra Stankova, se bo februarja poslovil od aktivnega tekmovanja. Foto: Bojan Puhek

''Ko sem začel, na teh dogodkih skoraj ni bilo slovenskih borcev, zdaj pa se je ta šport tudi pri nas zelo razvil. Na trenutnem seznamu je kar 15 Slovencev in ne dvomim o tem, da bo vsaj kakšneemu izmed teh fantov v prihodnje tudi uspelo. Tudi zato sem dogodku pripel značko 'Uprising', '' ponosno razkrije Mahič.

Ob zgoraj omenjenih bomo na delu videli še kopico borcev, ki so se izkazali na dogodku spomladi letos v Ljubljani, prihaja pa tudi nekaj novih in zanimivih obrazov, za katere bi lahko v prihodnje še slišali.

Trenutna lista borb:

1. Vojko Vučković (Sloveniji) vs. Luka Čož (Slovenija)

2. Edoardo Lorenzetti (Italija) vs. Jakob Nedoh (Slovenija)

3. Igor Kuzmanović (Slovenija) vs. Aleš Ratej (Slovenija)

4. Carlo Vinci (Italija) vs. Matjaž Vičar (Slovenija)

5. Gregor Kek (Slovenija) vs. Nejc Preložnik (Slovenija)

6. Nemanja Milošević (Srbija) vs. Marko Drmonjić (Slovenija)

7. Tadej Dajčman (Slovenija) vs. Luka Podkrajšek (Slovenija)

8. Vito Špic (Slovenija) vs. Dalibor Anastasov (Slovenija)

9. Moktar Benkaci (Francija) vs. Lemmy Krušič (Slovenija)

10. Perry Recheiling (Nizozemska) vs. Haris Aksalić (Slovenija) - boks

11. Arber Murati (Albanija) vs. Ivica Trušček (Hrvaška)

12. David Matošević (Hrvaška) vs. Mourad Derbal (Alžirija) - K1