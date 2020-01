Slovenci navdušili: Podkrajšek novi prvak težke kategorije, brutalen nokavt Nedoha! #video

Luka Podkrajšek je v zadnji borbi večera ugnal Bosanca Viktorja Vasića in prišel do pasu za najboljšega v težki kategoriji.

Na težko pričakovanem borilnem dogodek WFC 24/BRAVE CF 34 smo videli devet spektakularnih dvobojev. V glavni borbi večera je Luka Podkrajšek po izredno napetem boju in deljeni sodniški odločitvi premagal (29:28, 28:29, 29:28) Bosanca Viktorja Vasića in postal novi WFC/BRAVE-prvak težke kategoriji. Velike zmage se je razveselil tudi mladi Jaka Nedoh, ki je po dobri minuti borbe v druge dimenzije poslal Srba Žarka Sedoglavića, ob svojem krstnem nastopu v MMA pa je Monika Kučinič dodobra zdelala francosko tekmico Jennifer Trioreau.

1. borba: Marko Drmonjič (Slovenija) - Matej Plavec (Slovenija)

V prvi borbi večera sta se udarila izkušena 35-letni Kranjskogorčan Marko Drmonjič in 41-letni Mariborčan Matej Plavec. V prvi rundi je imel manjšo premoč mlajši Drmonjič, ki je sprožil več udarcev z nogo, nevaren pa je bil tudi s krošeji. Dvoboj se je zaključil v drugi rundi, ki jo je sicer bolje odprl Plavec z udarcem s kolenom in udarci v obraz, a Drmonjič je obstal na nogah in Mariborčanu vrnil z novim nožnim udarcem v stegno, po katerem Plavec ni mogel več stati na nogah.

Ko je klecnil in padel na tla, se je Drmonjič nadenj spravil še z udarci, a sodnik je vse skupaj prekinil. Drmonjič se je na svojem 21. profesionalnem dvoboju razveselil desete zmage, Plavec pa je na svojem drugem nastopu prvič izgubil.

2. borba: Bojan Kosednar (Slovenija) - Tonči Peruško (Hrvaška)

Tudi v drugi borbi je slavil Slovenec. Bojan Kosednar - Želva je že na začetku dvoboja planil na Hrvata in ga mučil z rušenji. Vse skupaj se je končalo tik pred koncem uvodne runde, ko je 36-letni Ljubljančan z udarci začel mlatiti po obrazu nemočnega Hrvata in tako kot na prvem dvoboju je moral posredovati sodnik. Peruško je bil na koncu močno okrvavljen, a nobena poškodba ni bila resnejše narave. Želva je po petih zaporednih porazih zdaj zmagal še drugič zapored.

"Hvala mojemu nasprotniku, ki je sprejel borbo tri tedne pred borbo. Moj prejšnji nasprotnik je odpovedal in dolgo nismo našli zamenjave," se je Perušku zahvalil Kosednar, ob tem pa naštel vse svoje sponzorje, ki ga podpirajo na njegovi športni poti.

3. borba: Monika Kučinič (Slovenija) - Jennifer Trioreau (Francija)

Odlično je v svetu MMA debitirala tudi Monika Kučinič, ki je v preteklosti navduševala v K-1 in dvakrat stopila tudi na svetovni vrh v dveh različnih organizacijah. Že v prvi rundi je bila tik pred zmago, a žilava Francozinja je zdržala vse močne udarce naše pitbullke. Močno načeta začela se je podala tudi v drugo rundo, a tudi v njej se je nadaljevalo prevladovanje Kučiničeve, enako pa je bilo tudi v tretji.

Nokavta sicer ni bilo, a zmaga Slovenke je bila čista kot solza. Monika na obrazu ni imela vidnih poškodb, medtem ko je bila Francozinja povsem razbita. Borki sta si kljub temu po koncu skočili v objem in z dvignjenimi rokami pozdravili publiko. Monika je na koncu slavila po enotni sodniški odločitvi - 30:23, 30:25 in 30:27.

4. borba: Matjaž Vičar (Slovenija) - Mochamed Machaev (Avstrija)

Tudi v četrti rundi smo imeli Slovenci svojega predstavnika. Matjaž Vičar, ki je pred dnevi zamenjal nasprotnika, Italijana Carla Vincija je nadomestil neporaženi Avstrijec Mochamed Machaev, se je hrabro boril in zdržal vse ti runde, vseeno pa je vse tri rudne dobil Machaev in prišel še do osme zaporedne zmage, Vičar pa je na svoji deseti borbi doživel peti poraz, tretji zapored. Spremljali smo noro borbo, po kateri si oba zaslužita velike čestitke. Avstrijec je na koncu zmagal po enotni sodniški odločitvi: 30:26, 30:25, 30:25.

5. borba: Zack Machovsky (ZDA) - Velimurad Alkhasov (Rusija)

V ameriškem-ruskem dvoboju smo spremljali taktičen boj dveh vrhunskih borcev, kjer si v treh rundah prav nihče ni priboril bistvene prednosti. Zmagovalca so odločili sodniki, ki so po dolgem premisleku vseeno več videli pri Machovskyju. Američan, ki ima sedem dvobojev tudi v UFC, je zmagal po deljeni sodniški odločitvi: 30:27, 27:30, 29:28. Za Čečena je bil na sedmi borbi to sploh prvi poraz, Američan pa je na okrogli 30. borbi slavil še 21. zmago.

6. borba: Yuri Fraga (Brazilija) - Phil Hawes (ZDA)

V šesti borbi je svojo moč pokazal Američan Phil Hawes, ki je v intervjujih pred borbo v Ljubljani poudarja, da je najboljši na svetu, pokazal svojo moč in že v rundi zaustavil Brazilca Yurija Frago. Po nekaj minutah tipanja je Megatron našel pot do Brazilčevega obraza in mu z nekaj zelo močnimi udarci zamajal kolena, dvoboj pa je nekaj sekund pred koncem prekinil sodnik. Hawes na svojem devetem dvoboju prišel do sedme zmage.

7. borba: Jakob Nedoh (Slovenija) - Žarko Sedoglavić (Srbija)

Po krajšem premoru je spet napočil čas za borbo s slovensko udeležbo. Na sporedu je bil obračun med Jakobom Nedohom in Žarkom Sedoglavićem. Že po nekaj sekundah je bilo moč videti, da je Koprčan močnejši, po dobri minuti borbe pa se je zabliskalo, po dveh levih direktih se je sprožila še Primorčeva desnica in položila Srba.

Še preden je sodnik uspel prekiniti borbo, je 23-letni Slovenec Žarka še dokončal z levico in ga grdo nokavtiral. Srb je več kot minuto po koncu dvoboja mislil, da se še tepe in zavračal zdravniško pomoč. Neverjetno. Bravo, Jakob. To bila zanj že tretja zaporedna zmaga in ostaja pri zgolj enem porazu. Za Srba je bil to prvi poraz. "Trdo delo se je izplačalo. To zmago posvečam Roku Oslakoviču. Roki, počivaj v miru," je takoj po zmagi dejal Nedoh.

8. borba: Ivica Trušček (Hrvaška) - Benoit St-Denis (Francija)

V predzadnji borbi večera smo vsi pričakovali zmago izkušenega Hrvata Ivice Truščka, a je Terror naredil začetniško napako in neporaženemu Francozu ponudil nogo, kar je St-Denis hitro izkoristil in prišel še do pete zaporedne zmage. Vseh pet je dobil po predaji nasprotnika. Francoski borec je dokazal, da je resen posel in bomo zanj še stišali.

"Pet največjih borb v moji karieri sem zafrknil. Zgodba se je ponovila," je po dvoboju razočarano dejal 32-letni Hrvat, za katerega je bila to že 73. borba v karieri. Dobil jih je 38 in 35 izgubil.

9. borba: Luka Podkrajšek (Slovenija) - Viktor Vasić (BiH)

V zadnji borbi večera sta se za šampionski pas težke kategorije udarila slovenski orjak Luka Podkrajšek in Viktor Vasić. Prva runda je tesno pripadla izkušenemu Bosancu, nato pa se je Luka prebudil in prevzel vajeti borbe v svoje roke in dobil drugo rundo ter bil aktivnejši tudi v tretji.

Luka Podkrajšek je po deljeni sodniški odločitvi 29:28, 28:29 in 29:28 postal novi WFC/BRAVE-prvak težke kategorije. "Kot prvo naj rečem, da je Viktor res prava žival, zmago pa posvečam očetu, ki že nekaj dni praznuje rojstni dan. To je to od mene," je dejal Litijan, ki je po težkih treh rundah od izmučenosti komaj stal na nogah.

