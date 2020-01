Levjesrčni proti mojstru aikida: Izgubim lahko vse, on lahko le dobi #video

Le še devet dni nas loči od novega borilnega spektakla (19. januar ob 20.00) v Hali Tivoli, WFC – Brave. Ena izmed desetih borb bo tudi slovenski obračun lahko-težke kategorije (do 88 kilogramov) med Kranjskogorčanom Markom Drmonjičem – Levjesrčnim in Mariborčanom Matejem Plavcem. Velik favorit je prvi, saj bo to zanj že 21. profesionalna borba v MMA, za Plavca pa šele druga.

"Plavec nima toliko izkušenj kot jaz, zato sem favorit za zmago. On nima ničesar izgubiti, sam pa lahko vse," pove 35-letni borec iz Kranjske Gore, ki trenira v Ljubljani. Poudari, da zanj pride v poštev le zmaga, a šest let starejši Mariborčan, za katerega bo to šele druga borba v MMA in prva na WFC, meni, da Marku ne bo lahko.

"Prvič sem na WFC, ki je velika organizacija. Nasproti mi stoji eden od pionirjev slovenskega MMA. Zadal sem si velik test, ne bo mi lahko, a tudi Drmonjiču ne," meni 41-letni Mariborčan, ki je svoj debi v MMA dočakal oktobra v Stožicah. Takrat je že v prvi rundi s tehničnim nokavtom premagal Srba Milana Nakića.

Levjesrčni prepričan, da bo konec že v prvi rundi

Marko Drmonjič – Levjesrčni se je po dveh zaporednih porazih oktobra po zmagi nad Hrvatom Zoranom Dodom vrnil na zmagovalne tirnice. Foto: Vid Ponikvar Oktobra se je v predborbi boksarskega obračuna Eme Kozin bojeval tudi Drmonjič in se tudi sam vrnil na zmagovite tirnice, na zadnji večer WFC pa nima lepega spomina, saj so ga po njegovem mnenju sodniki okradli zmage nad Srbom Nemanjo Miloševićem. "Prepričan sem, da bo borbe hitro konec. To bo že v prvi rundi z nokavtom ali s prekinitvijo sodnika. Upam, da se zaveda, da ga čaka trda borba," pred borbo razmišlja Drmonjič, Plavec pa jasno pove, da se ga niti malo ne boji.

"Vem, da ima močen udarec, da preti s kontrami, a sam se ga ne bojim. Mislim, da smo ga dobro preučili. Upam, da se na moji zadnji borbi v karieri izkažem in zmagam," Drmonjiču odgovarja izkušeni nosilec črnega pasu (tretji dan) v aikidu.

Drmonjič februarja v Tivoliju ni bil zadovoljen s sodniško odločitvijo:

Seznam borb na WFC - Brave borilnem spektaklu:

