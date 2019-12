Borba za šampionski pas: orjaka iz Litije čaka izredno težka naloga #video

Vrhunec borilnega spektakla v Tivoliju WFC 24 - OKEx, ki bo na sporedu 19. januarja, bo obračun težkokategornikov, Slovenca Luke Podkrajška in Bosanca Viktorja Vasića, ki se bosta v glavni borbi večera udarila za šampionski pas težke kategorije, ki je bil do zdaj v lasti Avstrijca Nandorja Guelmina.

Na dvoboju med Vasićem in Podkrajškom se bo bliskalo. V dvoboju težke kategorije lahko odloči že en sam močen udarec, ki zadene cilj. Foto: WFC Neporaženi slovenski borec bo lovil še četrto zaporedno zmago, vse tri do zdaj je dobil že v prvi rundi, a pred njim je tokrat najtežji test do zdaj, saj bo za borca iz BiH to že osma borba, štiri je dobil, trikrat pa je moral priznati premoč tekmecu. "V veliko čast mi je, da bom januarja nastopil na WFC," pravi Vasić, za katerega pa to ne bo prvi nastop pod okriljem te organizacije. Bosanec je pred dvema letoma v Avstriji po 150 sekundah s tehničnim nokavtom premagal Madžara Mateja Kocsisa.

"O Luki ne vem veliko, vem le to, da je neporažen in da bo zanj navijala celotna hala," se Vasić zaveda, da navijači ne bodo na njegovi strani, a to ga ne moti kaj dosti. Pravi, da prihaja v Tivoli po zmago in šampionski pas. "Moja strategija je zmagati, ne glede na to, ali je to stoje ali v boju na parterju," je še dodal.

Šampionski pas za zmagovalca. Foto: WFC

Podkrajšek: To zame zelo velika preizkušnja

Tudi slovenski težkokategornik se zaveda, da mu ne bo lahko, saj bo bo zanj najtežja borba do zdaj, "Nasprotnik je zelo izkušen v borbi stoje, zato bo to zame zelo velika preizkušnja. Kako se bo borba odvijala, ne bom napovedoval, saj menim, da sem tudi sam vse boljši prav v vseh prvinah. Viktor ne bo mačji kašelj, pogledal sem njegovo borbo, spoštujem ga kot borca in lahko povem, da bova zagotovo pričarala odlično borbo. Moško, tako, kot pač mora biti," pove neporaženi borec iz Litije, ki ob treniranju MMA še ustvarja rap. Pred kratkim je izdal še drugi album.

Takole je Podkrajšek februarja udrihal po Pohorcu Dajčmanu in ga ustavil že v prvi rundi:

Podkrajšek je letos februarja na WFC 23 porazil rojaka Tadeja Dajčmana, a zmaga je terjala visok davek, saj si je grdo zlomil dlančno kost. Ne glede na vse je zdaj to že za njimi in že komaj čaka, da čez mesec dni prekriža poti z bosanskim nasprotnikom.

Nekaj je jasno, ko se tepe Luka, ni nikoli dolgčas, tudi januarja ne bo, o tem smo prepričani.

WFC 24 - seznam borb*: Luka Podkrajšek (Slovenija) - Viktor Vasić (BiH)*

Jaka Nedoh (Slovenija) - Žarko Sedoglavić (Srbija)

Matjaž Vičar (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

Matej Plavec (Slovenija) - Marko Drmonjić (Slovenija)

Muslim Danajev (Rusija) - Benoit St-Denis (Francija)

Bernardo Sopai (Albanija) - Jake Hadley (ZDA)

Phil Hawes (ZDA) - Alexis Fontes (Francija)

Monika Kučinič (Slovenija) - Jennifer Trioreau (Francija) * borba za šampionski pas.

