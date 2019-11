V Sloveniji se pripravlja nekaj, česar svet še ni videl #video

V začetku prihodnjega leta (19. januarja) bo v ljubljanski Hali Tivoli na sporedu še 24. borilni spektakel WFC (World Freefight Challenge), ki pa bo po besedah lastnika in glavnega promotorja te organizacije velika nadgradnja prejšnjih dogodkov. Prvo ime WFC Zlatko Mahić je združil moči z Brave FC, ki je v lasti bahrajnskega princa Khalida bina Hamada Al Khalife, in eno od vodilnih kriptomenjalnic OKEx. Skupaj pripravljajo nekaj, česar do zdaj ni naredil še nihče.

Po letu dni se WFC spet vrača v Halo Tivoli. Na dogodku WFC 24-OKEx (19. januar) ne bo novost le, da se bo prvič v zgodovini teh dogodkov borilo v kletki in da bodo prav vsi dvoboji v večeru po pravilih MMA, temveč Mahić in ekipa (slovenski razvijalci, Arabci, Kitajci, Afričani ...) pripravljajo pravo revolucijo. "Pripravljamo platformo za digitalizacijo borcev. V pripravi je aplikacija, ki bo vsem navdušencem in ljubiteljem MMA približala borce, saj bomo naredili njihove profile, do katerih bomo lahko dostopali le s klikom. Tega nima še nihče na svetu," navdušeno pove Ljubljančan, ki si od tega obeta veliko.

Na WFC 24 - OKEx se bo merilo v kletki:

"Služili bomo tako mi kot borci. Tudi oni bodo določen odstotek denarja dobili od sponzorjev dogodka. Dandanes lahko daš napitnino vsakemu. Natakarju, kuharju, prostitutki in drugim obrtnikom ... Ne vem, zakaj ne bi po odlični borbi kakšnega evra pustil tudi borcu, ki je do zdaj po borbi pobral obljubljeni denar in šel domov. Tudi stavil boš lahko pred borbo in med njo. In v primeru, da ti nekdo prinese sto evrov, zakaj mu ne bi dal pet evrov nazaj. Ali komu, ki izgubi še tretjič zapored in veš, da ima doma tri otroke. Ta denar bo napitnina. S tem nimajo organizatorji nič, ta denar bo šel borcem naravnost v žep ..." je o digitalni novosti razlagal Mahić, ki obljublja, da bo vse to mogoče početi že na januarskem dogodku.

Vračajo se dekleta Na zadnjem dogodku WFC smo pogrešali dekleta, ki navijačem simbolično pokažejo, katera runda je pred nami. "Niste edini, ki vas to zanima, lahko povem in obljubim, da zdaj bodo," je pomiril navijače Mahić, ki se strinja, da dekleta na resnih dogodkih ne smejo manjkati. Foto: WFC

Navijači bodo lahko izbirali borbe

Navijači bodo s tem dobili veliko večjo vlogo. "Sami veste, če nimaš publike, nisi nič. Nogomet je tam, kjer je, ker je najbolj gledan šport. Ne bo sponzorjev, ne bodo prodali majic ... Brez navijačev nimaš tukaj kaj iskati, zato je prav, da jim damo moč odločanja. WFC bo naredil listo in naši oboževalci bodo lahko z glasovanjem sami odločali, kdo se bo s kom boril. In ko je tako, bo zanje tudi bolj zanimivo gledati. Občinstvo bo ob teh borbah tudi stavilo in na koncu borca še denarno podprlo. Tega do zdaj še nihče nima in menim, da je to prihodnost," še dodaja.

Aplikacija ne bo le za WFC-borce

Šef WFC in vodja operative kriptomenjalnice OKEx Andy Cheung. Foto: WFC "Mi ne moremo tekmovati z UFC (najbolj znana in priljubljena MMA-organizacija, op. p.), lahko pa zagradimo največjo bazo MMA-borcev, kjer bodo imeli tako promotorji kot navijači na kupu vse. Profile družbenih omrežij, posnetke in intervjuje na YouTubu, trenutno pa moraš o malce manj znanem borcu narediti raziskovalno nalogo, da vsaj malce veš, s kom imaš opravka. To aplikacija ne bo le za WFC-borce, v bazo bo lahko šel vsak, ki bo hotel, tudi UFC-borci, če bodo želeli."

"Če bo borec dober in priljubljen, bo lahko dobro zaslužil in s tem ga obdržiš, danes pa vsi želijo v UFC, kjer se s kakšno poškodbo lahko vse skupaj klavrno konča. Če nisi v samem vrhu, dobiš tistih nekaj tisočakov na leto, s katerimi ne preživiš. Potrebuješ še službo in to ni tisto, kar si marsikdo predstavlja pod imenom UFC," pove slovenski guru borilnih dogodkov v Sloveniji.

Pametne rokavice, ki bodo merile moč udarcev

Še tretja večja novost na WFC 24 - OKEx pa bodo pametne rokavice. "Nimam pojma, zakaj tega ni še nihče naredil, a že lani sem jih testiral s Harisom Aksalićem. Rokavice merijo moč udarca, srčni utrip in tudi porabo energije. Videl boš, kako komu pojenjajo moči, in spet, kako si jo med pavzami povrne. Vse te številke bodo imeli možnost videti tudi gledalci, ki bodo lahko na podlagi tega stavili tudi med borbo. Bo kot v igrici in zato še toliko bolj zanimivo za naše navijače."

Pametne rokavice na rokah Harisa Aksalića:

WFC prvič tudi na SPORTO V četrtek se bo WFC predstavil na SPORTO, vodilni športno-marketinški konferenci v Evropi. Mahić pravi, da so z borci dobili povabilo organizatorja, kar si štejejo v čast. "Zadeva bo še kako dobrodošla, da se borci in borke pokažejo vsem veljakom, ki bodo tam. To je velik dogodek, saj morajo podjetja plačati, da se pojavijo tam. Mi smo dobili povabilo, kar bo za nas lepa referenca." Četrtkov odprti trening borcev si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi na siol.net.

Trije debiji v MMA

Monika Kučinič si je za prvo oviro izbrala Demona iz Irana. Foto: WFC Januarja se bodo prvič po pravilih MMA na profesionalni borbi borili boksar Haris Aksalić ter kickbokserja Denis Porčič - Chorchyp in Monika Kučinič. Kako to? "Sam sem jim seveda povedal, da jih vidim v MMA, a odločitev je bila njihova. Tudi sami so dognali, da je v MMA prihodnost in da je v porastu, zato odločitev na koncu ni bila težka. Imeli bodo več borb, več denarja je v tem ... Moj sin trenira judo, zame je odličen šport, a žal juda ne gleda nihče. Tako je," je še sklenil Mahić.

Trenutno je znanih sedem borb januarskega spektakla. V glavni borbi večera bo Hrvat Ivica Trušček poskušal v srednji kategoriji s prestola vreči Bolgara Svetlozarja Savova, Denisa Chorchypa bo ob debiju čakal rojak Marko Drmonjič, slovenski orjak iz Litije Luka Podkrajšek bo po grdem zlomu roke pred enim letom poskušal nokavtirati še Bosanca Vikotrja Vašića, Bojan Kosednar bo po zmagi pred mesecem dni v Stožicah poskušal na zmagovitih tirnicah ostati proti Slovaku, Monika Kučinič pa bo poskušala na svojem krstnem nastopu premagati Iranko z italijanskim potnim listom Kamal Beik. Demon je pred letom dni brutalno odpihnil Nejo Uranič, ki se po tem porazu ni več pobrala in je končala svojo MMA-kariero.

WFC 24 - seznam borb*: Srednja kategorija (do 84 kg):

Svetlozar Savov (Bolgarija) - Ivica Trušček (Hrvaška) Srednja kategorija (do 84 kg):

Denis Porčič - Chorchyp (Slovenija) - Marko Drmonjič (Slovenija) Težka kategorija (neomejeno):

Luka Podkrajšek (Slovenija) - Viktor Vašić (BiH) Lahko-težka kategorija (do 94 kg):

Jakob Nedoh (Slovenija) - Žarko Sedoglavić (Srbija) Velterska kategorija (do 77 kg):

Bojan Kosednar - Želva (Slovenija) - Krisztian Simon (Slovaška) Peresna kategorija (do 66 kg):

Carlo Vinci (Italija) - Matjaž Vičar (Slovenija) Slamnata kategorija (do 52 kg):

Monika Kučinič (Slovenija) - Samin Kamal Beik (Italija) Nastopali bodo še**: Matej Plavec, Aleš Ratej in dozdajšnji boksar v težki kategoriji Haris Aksalić.



* Seznam še ni popoln.

** Borci še nimajo tekmeca.

Takole je bilo februarja letos na WFC 23:

