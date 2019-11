Na WFC se vračajo nekateri stari obrazi, a v novih razmerah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi mesec novega leta prinaša že 24. izvedbo največjega borilnega turnirja v Sloveniji, World Fighting Championship ali WFC na kratko. Prireditelji so se vrnili h koreninam, kot pravi predsednik organizacije Zlatko Mahić, opustili borbe po pravilih K-1 ter se popolnoma posvetili MMA-ju. Ring bo v Hali Tivoli zamenjala kletka.

Za WFC 24: Caged je že potrjenih nekaj borb, še ta teden bodo prireditelji predstavili bojevnike in bojevnice, ki se bodo v nedeljo, 19. januarja, spopadali v kletki, gre pa kot vselej od borilnega spektakla v Hali Tivoli pričakovati še kakšno spremembo.

Takole je bilo februarja letos na WFC 23:

Za zdaj so na seznamu potrjenih borcev slovenski asi Denis Porčič - Chorchyp, Luka Podkrajšek, Matjaž Vičar, Jakob Nedoh in seveda zimzeleni Bojan Kosednar.

Denis Chorchyp se je na zadnjem WFC-ju poslovil od kickboxinga s porazom proti legendi "stand-up" borb, Alžircu Mouradu Derbalu. Kranjskogorec se je nato popolnoma posvetil mešanim borilnim veščinam, pilil tehniko borbe na tleh, na debiju po pravilih MMA pa se bo spopadel z Ljubljančanom Markom Drmonjićem v srednji kategoriji.

Takole sta na WFC 23 obračunala Chorchyp in Mury:

Težkaš Podkrajšek bo v kletko stopil z Viktorjem Vasićem iz BiH, Vičar bo v peresni kategoriji obračunal z Italijanom Carlom Vincijem, ki je na WFC 23 premagal Roka Krušiča. Za nasprotnika Kosednarja in Nedoha še ne vemo, zopet pa se bo v Ljubljani tepel tudi neuničljivi hrvaški as Ivica Trušček, ki ga čaka spopad s Bolgarom Svetlozarom Savovom.

Trušček proti Muratiju na WFC 23:

Trušček in Savov sta domala maskoti turnirja WFC, Hrvat je prvič nastopil že na WFC 4 leta 2008, nato pa še na WFC 6, 13, 14, 15, 16, 17, 22 in februarja letos na WFC 23, na katerem je bil boljši od Albanca Arberja Muratija. Bolgar je sodeloval na WFC 13, 14, 15, 17, 19, 20 in nazadnje 22, na katerem je premagal Brazilca Sergia Souzo.

Svetlozar Savov na WFC 22:

Zanimivih dvobojev na WFC nikoli ne manjka, prepričani smo, da jih tudi 19. januarja 2020 v Hali Tivoli ne bo. Z zanimanjem pričakujemo bolj popoln seznam borb, z nestrpnostjo pa sam dogodek, ki ga boste lahko spremljali tudi na Siol.net in v neposrednem prenosu na Planet TV.

Preberite še: