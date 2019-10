Želva spet pogledal iz oklepa: Še enega poraza res ne bi mogel prenesti

"Na tekmeca sem se kakovostno pripravil, ampak česa takega v ringu nisem pričakoval. Prisežem, danes je pokazal veliko, veliko več kot na vseh prejšnjih borbah. Prišel je zmagat," je po zmagi, s katero je končal niz petih profesionalnih porazov, priznal Ljubljančan. Kosednar je dvoboj dobil po sodniški odločitvi, ko mu je sodnik v ringu dvignil roko, se mu je odvalil orjaški kamen od srca. Že v ringu je pošteno priznal: "Ne zmaga vedno boljši borec, danes sem imel srečo."

Brez podpore navijačev bi se predal

"Psiha je bila v tem dvoboju vse. Trikrat sem psihično popolnoma padel in samo čakal na razlog, da odneham. Nekajkrat sem bil blizu. Bila je težka, težka borba. Prisežem, da če bi bili kje drugje … Če se ne bi nenehno zavedal, da so vsi, ki me poznajo, tukaj, da me gledajo, če ne drugega vsaj po televiziji, bi najbrž odnehal. Prvič lahko pošteno povem, da me je podpora domačega občinstva rešila," je še povedal izkušeni borec, ki je na zmago v ringu čakal vse od julija 2016.

"Danes poraz ne bi bil samo konec moje kariere, bil bi konec mene samega." Foto: Vid Ponikvar

"To bi bil moj konec, še enega poraza res ne bi mogel prenesti"

S koncem črnega niza je rešil kariero, poudarja Ljubljančan, če bi izgubil, bi težko živel sam s seboj, je še razlagal ekstatično: "Danes poraz ne bi bil samo konec moje kariere, bil bi konec mene samega. To bi bil moj konec, še enega poraza res ne bi mogel prenesti. Tega nisem imel v sebi. Ne bi se mogel postaviti na noge in se zjutraj odpraviti v svojo dvorano, v katero sem vložil vse, kar imam, finančno. Ne bi mogel več delati kot trener, ne bi mogel učiti ..."

Srb Slavoljub Mitić se je izkazal za izjemno trdoživega tekmeca. Foto: Vid Ponikvar

Pas pravo vrednost dobi s časom, želi si ga braniti

Srčni borec, ki ima v Ljubljani telovadnico MMA Ljubljana, je sinoči v Stožicah osvojil pas prvaka obujene organizacije CFC (Cage Fight Championship). Prijavljen je tudi na naslednji turnir WFC, ki bo v nedeljo, 19. januarja, v ljubljanski Hali Tivoli. Upa, da bo dobil priložnost braniti naslov velterske kategorije tudi v CFC. "Upam, da se organizator CFC odloči nadaljevati te dogodke. Obisk v Stožicah ni bil odličen, bil pa je OK, upam, da se bo prirediteljem tudi finančno pokrilo. Da damo težo temu pasu, da ga obranimo nekajkrat, preden vse skupaj končamo. Le tako bo pas dobil vrednost. Prvič podeljeni pas nima pretirane vrednosti, ko pa je v obtoku par let, dve, tri, je toliko ene borbe zanj, toliko borcev in toliko krvi, da dobi pravo težo. Nekako sem si zadal, da je to moja naloga, moja dolžnost."

Fotogalerija s CFC 5 spektakla v Stožicah (foto: Vid Ponikvar):

1 / 77 2 / 77 3 / 77 4 / 77 5 / 77 6 / 77 7 / 77 8 / 77 9 / 77 10 / 77 11 / 77 12 / 77 13 / 77 14 / 77 15 / 77 16 / 77 17 / 77 18 / 77 19 / 77 20 / 77 21 / 77 22 / 77 23 / 77 24 / 77 25 / 77 26 / 77 27 / 77 28 / 77 29 / 77 30 / 77 31 / 77 32 / 77 33 / 77 34 / 77 35 / 77 36 / 77 37 / 77 38 / 77 39 / 77 40 / 77 41 / 77 42 / 77 43 / 77 44 / 77 45 / 77 46 / 77 47 / 77 48 / 77 49 / 77 50 / 77 51 / 77 52 / 77 53 / 77 54 / 77 55 / 77 56 / 77 57 / 77 58 / 77 59 / 77 60 / 77 61 / 77 62 / 77 63 / 77 64 / 77 65 / 77 66 / 77 67 / 77 68 / 77 69 / 77 70 / 77 71 / 77 72 / 77 73 / 77 74 / 77 75 / 77 76 / 77 77 / 77

Preberite še: