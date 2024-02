Prihaja WFC 26, na njem tudi neustrašna Pitbull #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani so pompozno napovedali borilni šov mešanih borilnih veščin, ki ga bosta 20. aprila organizirali slovenska organizacija WFC in bahrajnska Brave CF. "Čas je za vrhunske dogodke, to bo šele začetek." Poglejte v videu.