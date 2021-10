Brazilcu prikrili, da mu je pred finalno borbo umrl oče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski borec Bruno Henrique Cappelozza, ki je v finalu ameriške lige mešanih borilnih veščin PFL po petih rundah in sodniški odločitvi premagal Hrvata Anteja Delijo, je po velikem uspehu, ki mu je poleg zmage prinesel še denarno nagrado milijon dolarjev, izvedel tudi žalostno novico.

Nekaj dni pred finalnim obračunom mu je namreč umrl oče, a so mu svojci zaradi pomembnosti borbe in denarne nagrade novico prikrili.

Užaloščeni Brazilec Bruno Cappelozza se je po novici oglasil prek Instagrama:

"To je bil najsrečnejši in najbolj žalosten dan v mojem življenju. Nisem vedel, da sem izgubil svojega največjega prijatelja. Hvala ti za vse, samo Bog lahko pojasni, za kaj vse sem ti hvaležen. Rad te imam bolj kot življenje, hvala, ker si me naučil, kako biti človek. Ta pas je tvoj, stari," je zapisal poleg fotografije z očetom.