Osemletnica z mečem zakurila splet, a osem let prepozno #video

Osupljiv posnetek prikaza borilnih veščin tedaj osemletne Jesse-Jane McParland je namreč star že osem let, nastal je na svetovnem prvenstvu v kikboksu leta 2014. Na njem je mogoče videti nastop deklice z mečem, v katerem prikaže izjemno vajo, polno energije in fenomenalne tehnike. Na družbenih omrežjih je posnetek eksplodiral, zbral več kot devet milijonov ogledov na Twitterju, več kot 11 na TikToku.

"Iz te deklice pa še nekaj bo", "Bodimo iskreni, ta punčka gre spat takrat, ko si sama želi, in ne, ko ji to naročijo starši", "To dekletce bo zraslo v samozavestno žensko, ki ne bo privolila v nič manj od popolne enakosti in spoštovanja", to je le nekaj komentarjev, ki so pospremili posnetek.

A Jesse-Jane z vzdevkom "JJ Golden Dragon" (zlata zmajevka) je bila nadvse uspešna mojstrica borilnih veščin že v obdobju nastanka videa. Na tistem tekmovanju je zmagala, do danes, ko ima 16 let, je zbrala več kot 300 takšnih zmag, nastopila je v treh filmih, navduševala na televizijskih šovih talentov v Evropi in ZDA, bila je gostja televizijske voditeljice Ellen DeGeneris ...

Prav tej ameriški televizijski osebnosti je razkrila nekaj zanimivih dejstev o sebi. Med drugim, da se je z borilnimi veščinami začela ukvarjati pri treh letih starosti ob baletu in irskem plesu. Starši so jo poskušali navdušiti za košarko, saj so se jima zdele borilne veščine prenevarne. "Ampak, mami, čisto vsaka deklica pa ne želi postati princeska," je mami oporekala bojevita mladenka iz Armagha na Severnem Irskem. Povedala je še, da se je v trenutku, ko je videla trening karateja, zaljubila v ta šport.

