Stožice na nogah: Ema Kozin ugnala tudi švedsko veteranko! #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ema Kozin vs Maria Lindberg

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je v Stožicah ubranila naslov svetovne prvakinje super srednje kategorije organizacij IBO, IBA, WBF, WIBA, temu pa dodala še prestižni pas WBC Diamond. Po enotni sodniški odločitvi je bila 22-letna slovenska borka boljša od izkušene, kar 22 let starejše Švedinje Marie Lindberg, ki je bila po dvoboju besna nad sodniško odločitvijo.

Preden so na velik oder v dvorani v Stožicah stopili Tomi Meglič (Siddharta), Matjaž Jelen (Šank Rock), Eva Beus (Tabu) in še nekaj gostov presenečenja (Big Foot Mama), je bilo živahno v boksarskem ringu, kjer sta se v glavnem dogodku večera spopadli Ema Kozin (18 zmag, 1 neodločen izid, 0 porazov) in Maria Lindberg (18 zmag, 2 neodločena izida, 6 porazov).

V zelo izenačenem dvoboju je imela domača šampionka malce več pobude, a bolj kot se je dvoboj bližajo h koncu, boljša je bila Lindbergova. Čeprav se je zdelo, da bo Švedinji uspelo Kozinovi prizadejati prvi poraz v sezoni, so sodniki poskrbeli, da je zmaga ostala v Stožicah.

"Za dobro borbo sta potrebna dva. Razumem, da je bila Švedinja razočarana, saj je bil dvoboj res izenačen, a sama zase mislim, da sem bila boljša," je v prvem odzivu po dvoboju v ringu povedala Kozinova.

Fotogalerija s CFC 5 spektakla v Stožicah (foto: Vid Ponikvar):

1 / 53 2 / 53 3 / 53 4 / 53 5 / 53 6 / 53 7 / 53 8 / 53 9 / 53 10 / 53 11 / 53 12 / 53 13 / 53 14 / 53 15 / 53 16 / 53 17 / 53 18 / 53 19 / 53 20 / 53 21 / 53 22 / 53 23 / 53 24 / 53 25 / 53 26 / 53 27 / 53 28 / 53 29 / 53 30 / 53 31 / 53 32 / 53 33 / 53 34 / 53 35 / 53 36 / 53 37 / 53 38 / 53 39 / 53 40 / 53 41 / 53 42 / 53 43 / 53 44 / 53 45 / 53 46 / 53 47 / 53 48 / 53 49 / 53 50 / 53 51 / 53 52 / 53 53 / 53

Zmagovita vrnitev Kosednarja in jubilejna desetica Bakovića

Preden sta v ring stopila glavni zvezdnici, se je za naslov organizacije CFC boril tudi starosta mešanih borilnih veščin Bojan Kosednar Želva. Pomeril se je s Srbom Slavoljubom Mitićem in po hudem boju slavil po točkah. Ljubljančanu se je odvalil kamen od srca, saj je prekinil niz petih zaporednih porazov. "Nisem bil boljši. Sreča je bila tokrat na moji strani. A če mi ne bi uspelo, bi kar umrl. Ne bi bilo le konec moje kariere, ampak tudi konec mene," je na pol v smehu dejal presrečni Želva in se zahvalil vsem, ki so prišli v Stožice.

Andrej Baković je prišel še do 10. zmage med profesionalci. Foto: Vid Ponikvar

V svojem desetem nastopu med profesionalci je boksal Ljubljančan Andrej Baković in prišel še do desete zmage (8 nokavtov). Srba Martina Boškovića je premagal v drugi rundi z udarcem v jetra.

Zablestela je tudi Monika Kučinič, ki se je v edini borbi večera po pravilih K-1 (kickboxing) poigrala z Italijanko Irene Roggoio. "Pričakovala sem težko borbo, saj je nasprotnica izkušena. Verjela pa sem vase in vedela, da bo približno tako, kot je bilo," je v prvem odzivu po tekmi povedala Kučinićeva.

Preberite še: