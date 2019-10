Švedska veteranka napoveduje nokavt. Ema se ne strinja: Imam precej trdo brado. #video

To nedeljo, 6. oktobra bo v Stožicah nadvse pestro. Pred 19. poklicno borbo Eme Kozin bo na sporedu še enajst ogrevalnih dvobojev, na katerih bo moč spremljati tudi nekaj nadvse zanimivih borb v mešanih borilnih veščinah, z ljubljansko legendo tega športa Bojanom Kosednarjem, pa dvoboj po pravilih K-1, v katerem bo naslov prvakinje v različici WCTS lovila Monika Kučinič, kot tudi nekaj boksarskih dvobojev, z Andrejem Bakovičem, Abelom Pešutom, Senadom Gašijem, Hrvojem Sepom …

"Glasbeno podporo imamo, potrebujemo pa še podporo navijačev"

Glavni zvezdi večera bosta seveda Ema "The Princes" Kozin in 42-letna švedska veteranka Maria Lindberg, borce in borke pa bodo spodbujali tudi slovenski rock glasbeniki, skupini John F Doe in Seven Days in May že pred in med spopadi, po koncu borilnega dela večera pa bodo nastopile še rock legende, Tomi Meglič iz Siddharte, pa Matjaž Jelen iz Šank Rocka, Eva Beus iz Tabuja, in še presenečenja.

Glasbeno-borilni spektakel bo prava paša za oči in ušesa, poudarja organizator dogodka in trener Eme Kozin Rudolf Pavlin (v sredini). Foto: Simon Kavčič

"Glasbeno podporo imamo, potrebujemo pa še podporo navijačev, Slovencev. Da bo svet videl, da smo sposobni ustvariti en tak dogodek. Verjamem, da ljudem ne bo žal, če se bodo v nedeljo ob 18. uri odpravili v Stožice," poziva organizator glasbeno borilnega dogodka in Emin trener Rudolf Pavlin.

Prvotno so bili načrtovani tudi nastopi Tajde Ratajc, Lemmyja Krušiča in Jakoba Nedoha, pa so žal ti trije borci dvoboje odpovedali.

Glasbeniki in Emini navijači si seveda obetajo novo, že 18. profesionalno zmago študentke finančne matematike s trdimi pestmi. Kozinova ima na računu 17 zmag in en nedoločen izid. Poraza še ne pozna, kar devet tekmic pa je premagala predčasno. V nedeljo ne pričakuje hitre zmage.

Dvakrat izgubila proti Christini Hammer

Lindbergova je v profesionalni boksarski karieri zbrala 18 zmag, ob dveh neodločenih izidih ima še pet porazov, dva od teh ji je zadala nemška zvezdnica kazahstanskih korenin Christina Hammer, ki je nedavno doživela svoj prvi poraz v karieri, ko jo je v superspopadu srednje kategorije porazila Američanka Clareesa Shields.

"Ema je imela nekaj dobrih dvobojev, jaz pa sem se pomerila z veliko več močnimi boksarkami in to je seveda moja prednosti," je prepričana 42-letna Švedinja. Foto: Simon Kavčič Lindbergova je torej izjemno izkušena boksarka, preden je leta 2003 prestopila med profesionalke, je imela tudi imenitno amatersko kariero. Boksarka iz Malmöja je po izobrazbi kemijska inženirka, boksati pa je začela davnega leta 1997. Že leto kasneje je postala švedska amaterska prvakinja in članica nacionalne reprezentance, nato pa ji po porazu leta 1999, ko je zaradi poškodbe glave počivala pol leta, Švedska boksarska zveza ni obnovila amaterske licence.

O Emi ne ve veliko, ampak dovolj

Prestopiti je hotela med profesionalke in ker je profesionalni boks na vedskem prepovedan, je licenco pridobila v Nemčiji. To je tudi zdaj njena boksarska domovina. Za dvoboj z Emo je iz supervelterske prestopila v supersrednjo kategorijo. "Za ta dvoboj sem prestopila dva razreda višje, lahka srednja ni moja kategorija, to je lahko njena prednost, da je težja, po drugi strani pa sem jaz zato bolj gibljiva," je prepričana Švedinja.

"Prav veliko o Emi ne vem, seveda sem za njo pobrskala po internetu, a tudi tam ni veliko materiala. Videla pa sem dovolj, povsem dovolj. Je dobra boksarka, močna, je pa tudi mlada in neizkušena. Imela je nekaj dobrih dvobojev, jaz pa sem se pomerila z veliko več močnimi boksarkami in to je seveda moja prednosti," še pravi Lindbergova, ki se je nazadnje, avgusta letos na Hrvaškem poigrala z Bosanko Edito Karabeg, pred tem, junija letos, pa po točkah izgubila proti Kanadčanki Marie Eve Dicaire. "O tem, ali sem izgubila, bi se dalo razpravljati," je še danes nezadovoljna z odločitvijo sodnikov na tem dvoboju, a zdaj je povsem osredotočena na nedeljo.

Napoveduje nokavt v 6. rundi

Švedinjin trener Pavel Melkomyan opozarja, da domači šampionki v Stožicah ne bo lahko: "Dobro smo se pripravili na Emo, tako kot na vsak dvoboj. Maria se zna dobro boriti, na zadnjih nekaj dvobojih je dokazala, da ko se bori, se bori sto odstotno. To pričakujem tudi na tem dvoboju, Eme se bo lotila s polno močjo. Ema je malo težja, ampak nas to ne skrbi, Maria je hitra in v nedeljo bo pokazala vse, kar zna."

Samozavestna je tudi 42-letna borka: "Absolutno mislim, da mi v soboto lahko uspe. Pričakujem pa, da bo težko, pričakujem vojno. Obe se radi boriva, obe radi rineva naprej, zato bo zagotovo težko. Napovedujem zmago v 6. rundi z nokavtom."

Ema Kozin se ne strinja: Imam precej trdo brado

Ema Kozin se z napovedjo tekmice seveda ne strinja. "Imam precej trdo brado, kot ugotavljamo na treningih. (smeh, op. p.) Treniram s fanti in ne verjamem, da ima ona kaj močnejše udarce od njih. Menim, da do nokavta ne bo prišlo. Ta te lahko sicer vedno preseneti, težko pa ga je zgraditi. Težko bi lahko rekla nekaj takega kot: V peti rundi te bom nokavtirala! Verjetno si sama to želi, da bi bilo borbe čim prej konec. Mislim, da če pride do desetih rund, sem fizično jaz bolje pripravljena."

"Maria se zna dobro boriti, na zadnjih nekaj dvobojih je dokazala, da ko se bori, se bori sto odstotno," pravi Pavel Mekomyan (desno). Foto: Simon Kavčič

Švedinja skočila dva razreda, Ema ostaja na svoji naravni teži. Je to lahko velika prednost za najmlajšo svetovno prvakinjo v zgodovini profesionalnega boksa? "Ona je močna, zdi se mi, da je tudi trpežna in prepričana sem, da jo ta sprememba teže ne bo presenetila tako kot bi kakšno drugo boksarko. Moja prednost je ta, da sem malo višja, da imam malo daljši doseg in mislim, da sem lahko tudi hitrejša od nje, predvsem v nogah, pa čeprav ona prihaja iz nižje kategorije," odgovarja Ema.

"Obe imava raje napad kot obrambo"

Z lovljenjem prave teže nima težav, še pove Kozinova, ki mora na sobotnem uradnem tehtanju pred dvobojem ostati pod 76,203 kilogrami. "Že danes sem na pravih kilah, paziti moram le, da ne jem preveč, ker je treninga zdaj manj in zato porabim manj kalorij. A glede tega se ne sekiram, s tem nisem imela nikoli težav," pravi, se je pa s kondicijskima trenerjema Tadejem Černošem in Tanjo Robavs naučila bolje upravljati z energijo: "Osredotočili smo se na to, da vso svojo energijo dam v deset rund in ne, da mi je po dvoboju ostane še za dodatne tri. Tudi sparingi niso bili dolgi 15 rund, pač pa točno 10 rund in nič več. Navadili so me na to, da delam v intervalih po dve minuti, nič več in nič manj."

Kozinova je levičarka, Lindbergova desničarka, obe imata radi napadalen slog boksa. "Res je, obe imava raje napad kot obrambo," prikimava Kozinova in doda: "Navajena je hoditi naprej, zna sicer tudi nazaj, a to znam tudi jaz. Ni pa navajena obračati levo in desno, to lahko izkoristim. Pričakujem, da bo iskala kontakt in bližino, jaz pa ji bom dala ali pa ne. Mislim da bo deset rund hitro minilo. Če bo šlo na točke, je v bistvu zmaga moja, še posebej, če bom tako boksala, kot sem v zadnjem mesecu. Po sparingih sem zelo zadovoljna s pripravljenostjo, z napredkom in tudi zelo samozavestna."

Sparinge je opravljala z moškimi. "Moj glavni sparing partner je trener Redžo Ljutić, on in vsi ostali sparing partnerji so si ogledali, kako Maria boksa in jo poskušali na sparingih čim bolj pokopirati. Redžo je tudi preizkušal, kako jaz odreagiram na stvari, ki jih ona počne v ringu," je o pripravah povedala mlada slovenska šampionka.

Glasbene legende ne bodo distrakcija

Ema Kozin je velika ljubiteljica Siddharte, pevec priljubljene skupine Tomi Meglič pa je velik Emin navijač. Foto: Simon Kavčič Sama je velika ljubiteljica glasbene skupine Siddharta in njenega frontmena Tomija Megliča. Utegne biti prisotnost glasbenih legend tudi distrakcija? "Bila bi, če jih ne bi že prej spoznala, sploh teh, katerih velika fenica sem. Zaradi tega ne bom živčna, sicer pa oni nastopijo po koncu borb, zato si mislim, da on mene tako ali tako ne bo gledal, pač pa se bo pripravljal na svoj nastop. (smeh, op. p.)."

Kozinova je osredotočena in mirna, pove tudi trener Pavlin: "Ema ima veliko željo, take je še nisem videl. Ne glede na to, da je tekma v Stožicah, je tudi psihično zelo stabilna. Jutri ima še en trening, da malo osvežimo taktiko, kar je izredno pomembno, saj sem prepričan, da bo dvoboj trajal deset rund, odločala pa bo taktika."

"Vedeli smo, v kaj se spuščamo"

Lindbergova se ne strinja, zelo motivirana je in prepričana, da bodo njene izkušnje za Emo prevelika ovira. "Kaj ne bi bila motivirana?! Katera borka pa ne bi bila?," odgovarja Pavlin: "Ema ima šest pasov svetovne prvakinje, seveda je Maria motivirana. Še toliko bolj, ker jo mnogi že pošiljajo v pokoj, češ, da je starosta boksa, a to ni res. Je izjemno nevarna borka, vedeli smo, v kaj se spuščamo, smo pa seveda videli svoje priložnosti."

V nedeljo bodo Stožice torej spet boksarsko prizorišče. To se ni zgodilo že od Dejana Zavca in njegovih dveh zmag nad Poljakom Rafalom Jackiewiczem in Američanom Paulom Delgadom, septembra 2010 in februarja 2011.

