Ups, neprevidni svetovni prvak na treningu skoraj nokavtiral trenerja #video

Ruiz je junija letos šokiral boksarski svet in Anthonyju Joshui v sloviti dvorani Madison Square Garden v New Yorku odvzel šampionske pasove organizacij IBO, WBA, OBF in WBO. Angleža je premagal s tehničnim nokavtom v sedmi rundi, ko je sodnik dvoboj prekinil, saj je Ruiz korpulentnega Angleža večkrat spravil na tla. S tem je dokazal, da ima v rokah pravi dinamit.

Moč Ruizovega udarca je pred dnevi na treningu občutil tudi trener Edgar Jasso, ki ga je varovanec zadel z močnim levim krošejem naravnost v brado. Jasso se je nekoliko zamajal, a ostal na nogah, Ruiz pa je trenerja takoj objel in se mu opravičil. Jasso je udarec prenesel veliko bolje kot marsikateri aktivni profesionalni boksar, ki je v zadnjih letih prekrižal pot 30-letnemu svetovnemu prvaku, se šalijo v svetovnih medijih. Ruiz namreč po 34 poklicnih dvobojih poraza še ne pozna, v statistiki pa ima kar 22 nokavtov.

Anthony Joshua je odločen, da si decembra v Savdski Arabiji povrne naslove svetovnega prvaka. Foto: Reuters

"Če je lačen, postane tečen"

Na povratni dvoboj z Joshuo se sicer Ruiz pripravlja nadvse zavzeto, v Savdski Arabiji bi tekmeca rad presenetil z bolj vitkim stasom, odločen je, da bo izgubil nekaj odvečnih kilogramov. Za dvoboj z Joshuo je tehtal več kot 120 kilogramov, njegov nutricionist pa je novinarjem zaupal, naj ne pričakujejo preveč: "Še vedno bo težak, rad ima takose, njegova dieta zunaj pripravljalnega kampa pa tako ali tako ni naša stvar. Ne smemo pa pozabiti, da je svetovni prvak v težki kategoriji, ne v lahki."

V Ruizovo dieto njegovi trenerji in strokovnjaki za prehrano poskušajo vključiti čim več sadja, zelenjave in rib, nutricionist pa priznava, da se šampion večkrat prekrši: "Takosi so njegova pregreha. Skrbimo za to, da je zadovoljen. Če je lačen, postane tečen."

Preberite še: