Drama v Las Vegasu: Tyson Fury odhitel v bolnišnico z grdo ureznino #video

Neporažen britanski boksar Tyson Fury je ponoči v Las Vegasu po točkah in enotni sodniški odločitvi (116:112, 117:111, 118:110) premagal švedskega izzivalca Otta Wallina, a vse ni šlo tako gladko, saj se je kar devet rund boril s petcentimetrsko ureznino nad očesom. Kri mu je ves čas zalivala desno oko, a Anglež je zdržal in se veselil 29. zmage med profesionalci.

Ne glede na to, da švedski boksar do zdaj še ni izgubil, si nihče ni mislil, da bo z morda trenutno najboljšim boksarjem težke kategorije zdržal vseh 12 rund. A ko je Angleža v tretji rundi napadel z močnem desnim krošejem in mu grdo odprl arkado, se je vse spremenilo. Za Furyja se je začela krvava kalvarija, ki jo je na koncu uspešno prebrodil in na svojem 30. dvoboju prišel še do 29. zmage.

Po dvoboju ni mogel na novinarsko konferenco, odhitel je na šivanje v bolnišnico. Minilo bo kar nekaj časa, da bo lahko znova začel sparinge, prav tako pa je pod vprašajem povratni dvoboj z Deontayjem Wilderjem, ki naj bi bil na sporedu februarja prihodnje leto.

Udarec, ki je načel Furyja:

"Šlo je za dober dvoboj. Zadel me je in vse se je spremenilo. Večino dvoboja sem videl le na eno oko, nato sva se zadela še z glavama, kar je še povečalo rano. Bil je trd nasprotnik, do zdaj še ni poznal poraza, a nocoj sem bil boljši mož," je po dvoboju dejal Fury.

Oče Fury se boji za sinovo kariero

Zelo kritičen do predstave svojega sina je bil John Fury. "Že po prvi rundi sem videl, da ni pravi. Kako lahko Otto Wallin pride blizu takemu orjaku? Tyson ima za nameček najboljši 'jab' na svetu, ne razumem. Poškodba, kot je ta, lahko konča boksarjevo kariero. Mogoče bo potrebna tudi plastična operacija," je za britanski The Sun dejal oče Fury.

Oče Tysona Fury je bil kritičen do trenerskega štaba svojega sina. "Njegova moč je izginila." Foto: Reuters

"Le kaj so počeli na treningih. Opravil je osemtedenski trenažni proces in njegova moč je izginila, kdo je kriv, ne vem. To je bila njegova najslabša predstava do zdaj. Če bi se boril z najboljšimi tremi boksarji na svetu, nocoj ne bi dvignil rok. Bil je kot šibek mucek," je bil oster in dodal, da se sinu ne piše dobro, če bo nadaljeval z zdajšnjimi trenerji na čelu z Benom Davisonom. "Edini, ki ga bi lahko pohvalil, je njihov 'cut-man'. Rana je spominjala na usta morskega psa."

