Kaj se je dogajalo tisto noč? Anthony Joshua zanika vse govorice. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je v noči na nedeljo v New Yorku britanski boksarski šampion Anthony Joshua presenetljivo izgubil proti Američanu mehiških korenin Andyju Ruizu mlajšemu, se mediji ves čas sprašujejo, zakaj se je to zgodilo. Pojavile so se govorice, da je imel neporaženi šampion pred vstopom v ring napad panike, spet drugi, da se je zastrupil s hrano, a Anglež vse te govorice zanika.