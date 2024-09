Britanski boksar Daniel Dubois je obdržal naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici IBF, potem ko je na velespektaklu na Wembleyju v peti rundi brutalno nokavtiral rojaka Anthonyja Joshuo. Sedemindvajsetletnik, bolj agilen, močan in mobilen kot sedem let starejši tekmec, je pred 96.000 ljubitelji boksa v dvoboju povsem dominiral.

Težko pričakovana borba na londonskem stadionu Wembley je imela povsem drugačen razplet od tistega, ki ga je napovedoval nekdanji dvakratni svetovni prvak, Joshua. Dubois pa je jasno pokazal, za kakšnega borca gre.

Boksar z vzdevkom dinamit je v povsem enostranskem dvoboju večkrat nokavtiral Joshuo že v prvi rundi, preden mu je zadal končni usoden udarec na začetku pete runde.

Foto: Reuters

Dubois je napovedal boj za pas po različici IBF že konec junija, ko je ukrajinski zvezdnik Oleksandr Usik le nekaj tednov za tem, ko je postal nesporni vladar težke kategorije, potrdil, da se ne bo boril zanj.

Sedemintridesetletni Usik je imel v lasti pasove po verzijah IBF, WBA, WBC in WBO, vendar se je moral zaradi pogodbenih obveznosti do povratnega dvoboja z Britancem Tysonom Furyjem odpovedati dvoboju za ohranitev pasa IBF.

Konec kariere?

Zdaj je Dubois rojaku Joshui prizadejal tako uničujoč prikaz, da bi ta lahko pomenil konec kariere olimpijskega prvaka iz Londona 2012, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Ali se niste zabavali?! Pot do sem je bila dolga. Hvaležen sem, da sem v tem položaju. Sem gladiator, sem bojevnik do bridkega konca. Želim priti na vrh tega športa in izkoristiti svoj potencial," je še v ringu po dvoboju dejal Dubois, ki je prišel do 22. zmage v profesionalni karieri (22-2-0).

Foto: Reuters

Joshua: Bili smo prekratki

Joshua pa je po četrtem in obenem najtežjem porazu v karieri dodal: "Kot ekipa smo bili danes enostavno prekratki. Čestitam tekmecu in njegovi ekipi. Preden sem prišel sem, sem si vedno govoril, da sem borec za življenje. Imel sem natančnega in zelo hitrega nasprotnika, naredil pa sem veliko napak."