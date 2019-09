Razložil svojim navijačem: Moral bi poslušati zdravnike

"V času svojih priprav na Floridi, sem doživel prometno nesrečo, v kateri sem utrpel pretres možganov. Posledično sem moral biti za nekaj dni hospitaliziran. Zdravniki so mi svetovali naj borbo odpovem, a tega nisem mogel tako hitro sprejeti in sem se odločil, da želim nadaljevati s pripravami. Na mojo žalost se je izkazalo, da bi bilo dobro poslušati nasvete zdravnikov. Moje stanje se je zopet poslabšalo in znova sem pristal v bolnišnici na opazovanju. Posledice pretresa možganov so blažja izguba spomina, zmedenost, utrujenost, nespečnost... Kmalu sem tudi sam spoznal, da tako težko treniram in da je najboljše, da se borbo odpove. Kot ste prebrali, mi je Titan FC vzel pas, a to je le na papirju. Moje osebno mnenje je, da pas lahko izgubiš le tako, da si premagan s strani nasprotnika. Ostalo je le papirologija. Zdravje je vedno na prvem mestu. Verjamem, da bo še veliko priložnosti za borbo. Zdaj je čas, da popolnoma okrevam in se vrnem še močnejši. Obljubim vam, da se bom kmalu vrnil in osvojil vse kar me še čaka," so bile besede Jurišiča, ki v oktagonu še ni srečal močnejšega. Ima 10 profesionalnih zmag in še prav nobenega poraza.

Dragi znanci, kolegi, fani in prijatelji! Prvo bi se vam vsem rad zahvalil za vso podporo in spodbudna sporočila, ki mi... Objavil/a Uros Jurisic dne Sreda, 25. september 2019

Uroš Jurišič si je naslov za najboljšega v velterski kategoriji v Titan FC zagotovil junija 2018, ko je že v prvi rundi premagal Joseja Caceresa. Naslova nikoli ni branil, saj je sprva čakal na poziv UFC, nato pa so mu vse skupaj zagodle še poškodbe. Na zadnje se je boril novembra lani v Kopru, ko se je poigral tudi z Gruzijcem Shoto Gvasalio.

Novi prvak v velterski kategoriji Graves se bo 19. oktobra v Dominikanski republiki boril proti odličnemu Rusu Kamalu Magomedovu, ki bo lovil še svojo deveto zaporedno zmago.

Preberite še: