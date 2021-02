Hude obtožbe na račun slovenskega borca: Vse skupaj je šlo predaleč #video

Za slovenskim borcem je težek konec tedna v Lodžu. Vsi v Sloveniji smo pričakovali zmagovit debi v najboljši evropski organizaciji MMA, a Urke ni bil pravi in je moral na 12. profesionalni borbi prvič stisniti desnico nasprotniku. No, vsaj na papirju, saj po razglasitvi zmagovalca ni bilo nič kaj prijateljsko. V napetem ozračju, ki ga je bilo mogoče čutiti že pred dobro, je Ljubljančan odrinil Musajevega zastopnika Ivana Dijakovića, nato je Dagestanec pri na videz povsem nedolžnem rokovanju zagrabil Jurišiča, ga vrgel na tla in začel mahati po njem. Po posredovanju redarjev se je vroča kri nadaljevala tudi v garderobah, a kot kaže, se vse skupaj še ni poleglo.

Musajev z nasmehom: Saj ga nisem premočno

Dan po borbi je Musajev dejal, da mu je Jurišič po borbi omenjal njegovo religijo, zato ga je moral malce utišati. "Roko na srce ga nisem premočno. A po borbi so bili njegova ekipa in on preveč glasni. Nekaj je rekel tudi o moji religiji. Lahko bi ga udaril z glavo, a nato bi bil diskvalificiran za vrsto let," je v enem izmed intervjujem za High Kick sproščeno razlagal Rus. Vse skupaj je na uho prišlo tudi Jurišičevim navijačem, med katerimi ne manjka muslimanov, ti so ga začeli spraševati, ali hudi očitki držijo. Da ni odgovarjal vsakemu posebej, se je javil na svojih družabnih omrežjih in vse skupaj odločno zanikal.

Zaplet po borbi:

"Lahko se spopadem z drugimi obtožbami, a tole ..."

"Rad bi spregovoril o lažeh Musajeva in njegove ekipe. Nikoli, res nikoli ne bi žalil nekoga na podlagi vere. Imam veliko zelo dobrih prijateljev muslimanov, med katerimi so številni iz Dagestana. Ne morem verjeti, da se nekdo lahko spusti nizko in mi to očita. Lahko se spopadam s preostalimi obtožbami, ki prihajajo iz njihovih ust, toda pri tem so šli predaleč. Živimo v svetu, kjer nas še vedno poskušajo razdeliti glede na narodnost, barvo kože, vero, izobrazbo ... Nikoli, nikoli ne bi podprl česa takega. Vse vas imam rad," odgovarja Jurišič.

Poročali smo že, da je KSW že napovedal denarne sankcije, glede na to, kako se stvari odvijajo tudi po borbi, pa je edina logična poteza, da borca po hitrem postopku vrnejo v kletko.