Prvi odzivi po incidentu v Lodžu, Hrvat: Vsega je kriv mali Slovenec #video

Po treh izenačenih rundah so sodniki zmago pravilno prisodili Dagestancu, toda borba se pri tem ni zaključila. Tihi morilec je z gesto "pšt" proti Jurišičevemu taboru sprožil reakcijo, ki se je na koncu končala s prerivanjem in tudi pretepom. Musajev je Jurišiča med prejemanjem njegovih čestitk zagrabil in vrgel po tleh, pretepu pa so se hitro pridružili tudi člani obeh ekip. Razgreteže so po več kot minuti razdvojili šele varnostniki.

Poteza Jurišiča ...

Some footage from Musaev vs. Jurisic while the scorecards were being read out. Unclear if anything had happened beforehand, but looks as though Jurisic puts his hand in Ivan Dijakovic’s (member of Musaev’s team) face. pic.twitter.com/GuOwm0Mvxy — Scott Lagdon (@scott_lagdon) January 31, 2021

... preden ga je Musajev podrl na tla in začel pretep:

Jurišič udaril Dijakovića?

Veliko odzivov po tem incidentu ni bilo, še najglasnejši so bili v taboru ruskega borca, ki so po vseh očitkih branili svoje ime. "Lahko rečem le, da se distanciramo od nasilnega vedenja. V prvi vrsti smo športniki. Veliko je bilo negodovanj po razglasitvi zmagovalca, sam sem prejel udarec, a tudi po tem, smo se tako jaz kot ekipa vedli kot športniki," je je na Instagramu zapisal zastopnik Musajeva Ivan Dijaković, ki je ob tem pripel video, v katerem ga Jurišič res oplazi po obrazu.

Celoten incident takoj po razglasitvi zmagovalca:

Musaev vs Jurisic post fight brawl at #KSW58 pic.twitter.com/GtYldLdlpq — Jan Niwiński (@Miszonowski) January 30, 2021

Soldić: Vrni se čuvat ovce

Pozneje je za to potezo Slovenca očitno izvedel tudi Musajev in napadalec slovenskega borca. Kriv je tisti, ki začne, meni tudi Jurišičev hrvaški rival Roberto Soldić. Hrvat in Musajev sta člana iste telovadnice UFD GYM Düsseldorf.

Roberto Soldić si je po porazu Jurišiča dal duška:

"Kakšen pobalin. V Sloveniji bi bilo treba uvesti teste možganov - nevaren za okolico," je takoj po zmagi klubskega kolega zapisal Soldić. "Vsega je kriv mali Slovenec, ki ni mogel prenesti poraza, a zmaga je bila čista kot solza, 3 × 30:27. Vedno sem se spraševal, kaj počne ta Slovenec v najboljši evropski organizaciji. Pravi, da nimam srca šampiona in da sem pobegnil kategorijo višje, da bi se mu izognil, a do zdaj še ni premagal nasprotnika s pozitivnim razmerjem zmag in porazov. Ni ta liga, to sem vedno govoril, zdaj pa še sramoti organizacijo KSW. Vrni se čuvat ovce, pastir," si je dal duška KSW-jevski prvak v velterski kategoriji.

Kakšne bodo kazni?

Odziva iz Jurišičevega tabora še nismo dobili. Verjamemo, da imajo tako on kot ekipa svoj pogled na vse skupaj. Za zdaj je jasno le to, da ostaja pri zmagi Rusa, KSW pa je že napovedal preiskavo dogodka in sankcije za oba tabora.