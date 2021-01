Po borbi Slovenca sledil hud incident: tega si nismo želeli #video

Musajev je slavil po sodniški odločitvi:

Težko pričakovano peta borba KSW 58 ni razočarala. Najboljši slovenski borec Uroš Jurišič se je neustrašno spoprijel z visoko rusko oviro Šamilom Musajevim, ki zagotovo ni pričakoval takega odpora, a na koncu z nekaj rušenji več prepričal sodnike, ki so mu prisodili še 15. profesionalno zmago, Jurišič pa je na svoji 12 borbi zabeležil prvi poraz.

Poglejte, kaj si je privoščil Rus:

The final takedown. Both fighters sliding away from the pack to meet in the free area.#KSW58 pic.twitter.com/8MDxxQmaNl — Dusty Andrews (@Fight_Expert) January 30, 2021

Po razglasitvi zmagovalca je Musajev Jurišičevemu taboru pokazal gesto s prstom čez usta naj utihnejo. Srbi (Mihajlović, Zvijer, Sekulić) okoli našega Urketa so reagirali. Začelo se je z nekaj prerivanja in verbalnem zmerjanju, nato pa je počilo. Musajev je ob navidez nedolžnem rokovanju z Jurišičem, našega borca zagrabil in ga vrgel po tleh, začel se je masovni pretep, ki so ga redarji komaj pomirili. Govorice so, da se je pretep nadaljeval tudi v garderobi. Vsekakor je šlo za scene, ki jih nismo želeli gledeti, ne glede na to, kako se je borba končala.

Še drugi zorni kot:

