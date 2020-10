Veličasten povratek v kletko: Uroš Jurišič "zadavil" Angleža! #video

Slovenski MMA-borec Uroš Jurišič je na dogodku Ballator 247 v oblaku Allianz v Milanu v velterski kategoriji že po dobrih treh minutah borbe z davljenjem ustavil Angleža Walterja Gahadzo in po dveh letih pavze prišel do nove zmage. To je že njegova 11. skupaj, poraza še ne pozna, in prva v Bellatorju, drugi najmočnejši MMA organizaciji na svetu.

Jurišiču se je po vseh težavah s poškodbami v zadnjih dveh letih končno vrnil tja, kjer je najraje. In to na način, kot si je lahko le želel. Neporaženemu slovenskemu borcu je še pred začetkom borbe že na obrazu pisalo, da se izkušenemu Angležu, ki ga kličejo tudi črni snajper, ne piše nič dobrega. Ljubljančan je že po nekaj sekundah tipanja z dvema močnima udarcema zamajal Gahadzo, nato pa ga naložil na rame in močno zabrisal ob tla, kar je že nakazovalo, da bo dvoboja kmalu konec.

Črni snajper ni imel niti najmanjših možnosti proti motiviranemu Slovencu:

SLAM & SUB COMBO 👏@udjurisic made a statement in his Bellator MMA debut, submitting Walter Gahadza in the first round.#Bellator247 Monster Energy Prelims ➡️ https://t.co/BoVpUsZhwh pic.twitter.com/KkeiCmfhph — Bellator Europe (@Bellator_Europe) October 1, 2020

Jurišič je zdaj imel nasprotnika tam, kjer ta ni domač in zmaga je bila neizbežna. Anglež se je nekaj sekund še upiral, a iz primeža Slovenca se kljub naprezanju ni mogel več izviti. Ko mu je zmanjkalo moči, je Jurišič le še zaklenil roke okoli Gahadzinega vratu in ga z davljenjem prisilil v predajo.

Po izjemni predstavi se ne ve, kje se bo slovenski šampion v prihodnje. Tik pred ustavitvijo sveta zaradi koronavirusa se je za štiri borbe dogovoril s poljsko organizacijo KSW, a ker mu niso poiskali borbe, so mu dovolili, da začasno skoči k Bellatorju. Po videnem, bodo Poljaki zagotovo naredili vse, da izjemnega Slovenca pripeljejo nazaj v svoje vrste in mu morda že kmalu priskrbijo dvoboj s Hrvatom Robertom Soldićem, enemu izmed zvezdnikov te organizacije. Zagotovo bi dvoboj na požel veliko pozornosti, ne samo na Balkanu, ampak tudi širše

Bellator 247, Milano: Norbert Novenyi Jr. - Laid Zerhouni (srednja kategorija)

Kate Jackson - Denise Kielholtz (mušja kategorija)

Brian Moore - Simone D'Anna (peresna kategorija)

Christoper Duncan - Iamik Furtado (polvelterska kategorija)

---------------------------------------------

Lewis Long - Giovanni Melillo (velterska kategorija)

Mandy Böhm - Griet Eeckhout (mušja kategorija)

Walter Gahadza : Uroš Jurišič (zmaga v 1. rundi, prekinitev, davljenje)

Kywan Gracie : Constanin Gnusariev (sodniška odločitev 27:30, 28:29, 28:29)

Lee Chadwick : Ederson Macedo (zmaga v 2. rundi, prekinitev - ročni trikotnik)

Blaine O'Driscoll : Salah Elkas (zmaga v 1. rundi, prekinitev - davljenje)

Jade Jorand : Monika Chochlikova (zmaga v 2. rundi, prekinitev - škorpijonov objem)

