Iskrena izpoved slovenskega borca #video

Uroš Jurišič, slovenska vzhajajoča MMA-zvezda , smo zapisali pred skoraj dvema letoma. Ukre je takrat le še čakal na vpoklic UFC (Ultimate Fighting Champkionship), a stvari niso šle po želenih tirnicah, zato zanj leto dni tako rekoč nismo slišali. Kaj se je dogajalo? "Za mano je res težko obdobje," prizna slovenski šampion, ki se je nazadnje boril novembra 2018. "Kot že večkrat v preteklosti mi je zdravje znova obrnilo hrbet, a počasi se vračam in prihajam v staro formo. Komaj čakam naslednje borbe, da se končno vrnem v igro, ki jo imam tako rad, in postavim nove temelje do sanj, ki so še vedno bojevanje v UFC," je v uvodni besedi poudaril Ljubljančan.

Pisalo se je leto 2018, ko je Uroš Jurišič dokončno eksplodiral in na Floridi v organizaciji Titan FC v borbi za pas v velterski kategoriji ugnal Joseja Caceresa. Že v prvi rundi je favoriziranega Američana ujel z giljotino in si okoli pasu nadel šampionski pas. Podvig slovenskega borca je odmeval tako v Sloveniji kot tudi ZDA, zato je Jurišič pričakoval klic UFC, a do tega ni prišlo.

Zadnjič je stal v ringu konec leta 2018, ko je brez težav opravil z gruzijskim nasprotnikom. Foto: Vid Ponikvar

V času čakanja na klic najbolj znane MMA-organizacije se je boril tudi na borilnem spektaklu v koprski Bonifiki, ki ga je organiziral Miran Fabjan, in po zmagi nad Gruzijcem Shoto Gvasalio prišel še do desete zaporedne zmage v profesionalni karieri (10-0). Klica UFC še vedno ni bilo, zato ga je ponovno aktiviral Titan FC in mu organiziral dva dvoboja za ubranitev pasu, a Urke je zaradi zdravstvenih težav odpovedal oba. Vodstvo organizacije je nad njim obupalo, mu brez boja odvzelo pas in z njim prekinilo pogodbo.

Američani jezni, ker se je boril v Kopru

Grd izpah ramena, prometna nesreča in še druge stvari ... Urke je preživljal težke čase. Foto: Instagram "To se mi zdi z njihove strani zelo grdo, saj borcu, ki imam tehten razlog za odpoved borbe, ne smejo na tak način obrniti hrbta. A izkazalo se je, da so le čakali priložnost, da to storijo. Kot kaže, so bili jezni name, ker sem se boril v Kopru in to kljub temu da sem Lexa McMahona vprašal za dovoljenje. Prikimal mi je, kasneje pa o tem ni nič več vedel," pojasni Jurišič, ki je v tem času preživljal pravo kalvarijo.

"Prvo borbo sem odpovedal zaradi grdega izpaha rame. Vse mi je počilo in se raztrgalo. Ramo sem imel dobesedno na prsih, zato je prišla v poštev le operacija. Za tako poškodbo potrebuješ vsaj leto dni, da se vrneš, a meni je že po pol leta kazalo res dobro. Mislil sem, da se bom lahko udaril z Mikom Gravesom, a nato sledila še tista prometna nesreča," se nočne more spominja slovenski borec.

O nekaterih stvareh še ni pripravljen spregovoriti

"Poškodba, prometna nesreča, ... bilo je še nekaj drugih stvari, o katerih za zdaj še ne bi govoril. Za to bo prišel še čas, a najprej moram zmagati kakšno borbo. Trdo delam, da se bo to zgodilo v najkrajšem možnem času," pove prerojeni Urke, a potrdi, da mu ni bilo lahko. "Odvzem pasu je bil zame še najmanj, kar me je v tistem času skrbelo. Imel sem toliko drugih stvari v glavi. Tudi zredil sem se. Imel sem več kot 104 kilograme, borim se na 77. Po tisti prometni nesreči sem se vprašal, kaj se dogaja z mano. Vedno sem vse podredil temu športu, vedno sem dal vse od sebe, vedno sem bil izjemno discipliniran, potem pa te ustavijo take reči, na katere nimaš vpliva. Spraševal sem se sam pri sebi, ali ima to še smisel ..."

Priznava, da še ni tam, kjer je bil, a vsak dan je boljše:

Pomislil je tudi na konec kariere, zdaj je lačen borb

Pred tedni je podpisal s KSW, vodilno MMA-organizacijo v Evropi, ki je izjemno prepoznavna in jo spremlja veliko število ljubiteljev tega borilnega športa. Foto: Instagram V težkih časih je pomislil na marsikaj, prizna, da je pomislil tudi na konec kariere, a s pomočjo dekleta, družine, ekipe in prijateljev je prebrodil veliko krizo. Urke priznava, da še ni tam, kjer je bil, a napredek je viden iz dneva v dan. Komaj čaka na naslednjo borbo, a zdaj še ne ve, s kom se bo boril. Jurišič je pred tedni podpisal pogodbo s KSW, največjo evropsko MMA-organizacijo in se dogovoril za štiri borbe. "Moj cilj dobiti vse štiri borbe in priti do pasu," izstreli.

"Po podpisu smo se pogovarjali, da se bomo borili v drugi polovici leta, morda že junija, a se je zdaj vse zamaknilo zaradi koronavirusa. Menim, da bi lahko bila akcija septembra, a počakajmo. Upam, da vsaj v tem letu, četudi brez gledalcev. Predolgo sem bil zunaj, lačen sem borb, zato drugo leto ne pride v poštev," z nasmehom na obrazu poudari še vedno neporaženi slovenski borec.

Pridružil se je Hrvatu, ki si ga že dolgo želi

V poljski organizaciji KSW je trenutno nosilec pasu v velterski kategoriji Robert Soldić. Jurišič in Hrvat že imata zgodovino, do zdaj sta se tepla le verbalno po družabnih omrežjih in raznih intervjujih, Urke pa upa, da se bo to končno zgodilo tudi v kletki. "Vsekakor je Soldič eden tistih, ki je na vrhu mojega seznama. Lahko ste prebrali že marsikaj o nama. Vsi vemo, kaj je on govoril o meni, tudi jaz imam mnenje o njem, zato ne bi pogreval zadeve. Dejstvo pa je, da bi se midva lahko že večkrat pomerila, a je vselej našel izgovor in ta dvoboj odklonil. On zagotovo ve zakaj. Sam nikoli ne bi tega storil, če bi me kdo tako hotel, bi mu z veseljem ustregel," pojasnjuje slovenski borec.

Balkan hrepeni po dvoboju med Jurišičem in Soldićem. Foto: Vid Ponikvar

"Nikoli nisem izbiral kot on"

Hrvatov argument je vedno bil, da se ne bo boril z nekom, ki še ni imel resne borbe. "Po eni strani je to res, res se nisem tepel z vsemi UFC-legendami, a če bi bilo po mojem, bi izbral ravno to. Vedno sem se hotel boriti z najboljšimi, na koncu pa dobiš, kar dobiš. Tudi v Titanu so mi svetovali, naj ne podpišem z nikomer, saj bo slej kot prej poklical UFC. Soldić je šel po drugi poti in zagotovo ima na svojem seznamu več borb z boljšimi nasprotniki. Zdaj sem tudi sam na tej poti. Nikoli nisem izbiral nasprotnika, vedno sem želel najboljše, kar so imeli ponuditi. Je izjemen borec, tukaj nimam kaj dodati, a kot oseba mi ni všeč," odgovarja na očitke.

"Ko stopim v kletko, nikoli nisem razmišljal, da je možnost, da izgubim." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Glede na to, da sta zdaj v isti organizaciji, bi lahko ta dvoboj kmalu videli. "Prej kot slej, zdaj se ne bo mogel več skrivati. Veliko ljudi mi je napisalo, da bi ta dvoboj raje gledali kot kakšnega izmed zvezd v UFC. Na Balkanu bi ta dvoboj dvignil kar nekaj prahu," je prepričan Jurišič, a poudarja, da v MMA ni stoodstotnosti. "Ko stopim v kletko, nikoli nisem razmišljal, da je možnost, da izgubim, a če sem objektiven, je vedno možnost, da izgubiš. Sploh v MMA, kjer že en udarec spremeni vse. A Soldić ni nič posebnega, mediji so ga dvignili tja, kjer je zdaj. Mediji in navijači te lahko dvignejo v nebo, a to je le imaginarna moč," doda.

KSW kmalu tudi v Stožicah?

KSW je novembra gostoval v Zagrebu. Organizator je bil izredno zadovoljen, zato želijo na Balkanu narediti še kakšen dogodek. Omenja se tudi Stožice in Novi Sad. "Lepo bi se bilo pomeriti pred domačim občinstvom. Pride te spodbujat veliko navijačev, a tudi če bo moj debi v KSW v Angliji ali na Poljskem, ne bo nič narobe. To je organizacija, ki je res vrhunsko organizirana, ki jo spremlja veliko ljudi. To je za nekakšen nov začetek najbolj pomembno," še pove Urke, ki še vedno sanja o UFC.

Poljaki bi lahko kmalu borilni dogodek organizirali tudi v ljubljanskih Stožicah, ne dvomimo, da bo tam tudi Urke, ki bo naredil vse, da slovensko zastavo ponovno dvigne visoko v zrak. Foto: Vid Ponikvar



"Tega ne skrivam, a zdaj bom šel po drugačni poti. UFC je še vedno moja velika želja, zato bom naredil vse, da pridem tja in tam tudi nekaj pokažem. Zdaj sem malce starejši, teh sanj ne bom lovil za vsako ceno in bom šel korak za korakom, a verjamem, da mi bo nekega dne uspelo," še zaključi.

