Američani ''slekli'' Slovenca: Čas je, da odpremo novo poglavje

''Na žalost je Uroš Jurišič odpovedal nastop 19. oktobra v Dominikanski republiki, kjer bi branil šampionski pas proti Michaelu Gravesu. Uroš se je še drugič v zadnjem mesecu znašel v bolnišnici in ne bo zmožen braniti naslova. Dali smo mu veliko priložnosti, a v letu in pol ni niti enkrat zmožen braniti naslova. Po pogovoru z Jurišičevim štabom, ki nam ni znal povedati, kdaj bo borec nared, smo se odločili, da mu odvzamemo pas in z njim prekinimo pogodbo. Čas je, da zapremo ero Uroša Jurišiča in odpremo novo poglavje v tej težnostni kategoriji,'' je slabo novico za slovenske ljubitelje borilnih veščin oznanil direktor organizacije Titan FC Lex McMahon.

Prvak velterske kategorije je tako brez boja postal Američan Michael Graves, naslov najboljšega pa bo prvič branil 19. oktobra na Titan FC 57 v Dominikanski republiki proti neporaženemu Rusu Kamalu Magomedovu.

