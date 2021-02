Po kaosu na Poljskem se je javil tudi slovenski borec #video

Musajev in njegova gesta "pšt" takoj po razglasitvi :

Čeprav so nam v ekipi Uroša Jurišiča dejali, da je za kakšne izjave po porazu prekmalu, saj so glave še prevroče in so še vedno pod vtisi burnega dogajanja po borbi, se je 28-letni Ljubljančan usedel z novinarjem hrvaške spletne strani Fightroom.hr in z javnostjo delil svoj pogled na incident, ki je razdelil ljubitelje MMA.

Večina jih je takoj po borbi stopila v bran Jurišiču in obsodila Musajeva, ki je po borbi zagrabil Slovenca in ga vrgel po tleh, dan kasneje pa je iz ekipe Musajeva prišel videoposnetek, na katerem naj bi Urke udaril Musajevega zastopnika Ivana Dijakovića.

VIDEO: Incident po borbi, nešportna poteza Musajeva:

The final takedown. Both fighters sliding away from the pack to meet in the free area.#KSW58 pic.twitter.com/8MDxxQmaNl — Dusty Andrews (@Fight_Expert) January 30, 2021

Jurišič: Nisem udaril Dijakovića

"Ko je bil razglašen zmagovalec, sem se obrnil proti njemu, da mu dam roko, on pa mi je obrnil hrbet. Rekel sem v redu, nič, kakor želi. Nato pa je njegov zastopnik Dijaković je prišel do mene in mi nekaj pokazal, naj molčim, kar mi seveda ni bilo všeč. Nisem ga udaril, le z roko sem ga odrinil, saj se mi vse skupaj ni zdelo primerno. Trenerji so se še nekaj prerivali, moj glavni trener je želel le govoriti z Dijakovićem, nihče ni rekel ničesar žalega ..." se je spomnil neljubih dogodkov v Kanadi rojeni Ljubljančan.

VIDEO: Posnetek "udarca" Jurišiča:

Some footage from Musaev vs. Jurisic while the scorecards were being read out. Unclear if anything had happened beforehand, but looks as though Jurisic puts his hand in Ivan Dijakovic’s (member of Musaev’s team) face. pic.twitter.com/GuOwm0Mvxy — Scott Lagdon (@scott_lagdon) January 31, 2021

"Katastrofa"

Ko smo že mislili, da je vsega konec in da se bosta borca le pozdravila in si izrekla kakšno besedo, je počilo. Musajev je nič hudega slutečega Slovenca zagrabil in ga zalučal po tleh. Sledil je množični pretep, ki so ga prekinili šele varnostniki. "Šamil me je povabil, da se pozdraviva, zato sem šel k njemu, a v zadnjem trenutku sem videl, da nekaj ni v redu. Videl sem, da me ne bo objel, zato so moje roke ostale ob telesu. Na posnetku se vidi, da so moje roke mehke, nisem imel slabih namenov, ničesar nisem rekel, on pa me je dvignil in me vrgel. Vedel sem, da nekaj ni v redu. Sprva sem mislil le, da me bo le dvignil, potem pa to. Katastrofa, kaj se je spomnil, a naj si ljudje pogledajo sami," je še dodal.

Če bi borba trajala dve rudni dlje ...

Jurišič tudi s samo borbo ni bil zadovoljen, motila ga je tudi podlaga v kletki, saj mu je vseskozi drselo. "Z borbo ne morem biti zadovoljen, vem, da sem se sposoben boriti veliko bolje, in to bom dokazal v prihodnje. Nisem pričakoval, da bo Dagestanec tako dobro in tako dolgo držal distanco. Vseskozi je bežal, težko ga je bilo zadeti, po drugi strani pa je odlično realiziral svoja rušenja. Če bi borba trajala še dve rundi, bi ga imel, saj je začel popuščati, a to je vse če, če ... Odvilo se je, kot je, vrnil se bom močnejši. Verjemite mi," obljublja svojim navijačem.

Urke ni pričakoval tako burnega debija, a pravi, da se bo vrnil še veliko močnejši.

KSW napovedal visoke denarne kazni

Čeprav mnogi pričakujejo, da se Rusa zaradi nešportne poteze diskvalificira, se to ne bo zgodilo, saj se je to zgodilo po razglasitvi zmagovalca. "Ljudje iz obeh kotov se niso obnašali tako, kot bi pričakovali od profesionalcev. To je tudi za nas varnostna lekcija. Potreben bo čas, da vse analiziramo, a vsekakor bodo resne posledice. Izključitve sicer ne bo, ker se je to zgodilo po objavi zmagovalca, bodo pa visoke denarne kazni," je že napovedal eden od lastnikov organizacije MMA KSW Martin Lewandowski.

Priča pretepu obeh taborov sta bili tudi brhki hostesi:

