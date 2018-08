Zlomljen nos naravnal kar pred kamerami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

A sm lep spet 😍😅💪🏼👊🏻?! Objavil/a Uros Jurisic dne Četrtek, 23. avgust 2018

Poškodbe so sestavni del mešanih borilnih veščin. To še kako dobro ve tudi Jurišič, ki je bil do zdaj že velikokrat poškodovan. ''Tudi na treningih se tepemo na vso moč. Res je, da smo malce bolje zaščiteni, a večje razlike ni,'' nam je pred časom v intervjuju zaupal slovenski borec.

Da ni govoril v prazno, nam je pokazal in dokumentiral z novim posnetkom na Facebooku. Jurišič jo je najverjetneje po močnem udarcu s kolenom odnesel z zlomljenim nosom, a mu ga je brazilski trener takoj naravnal na pravo mesto.

Nos najprej ni bil videti v najboljšem stanju:

Čeprav je vse skupaj videti zelo boleče, Uroš to sprejema kot nujno zlo in dodaja še kanček humorja. ''A sem lep spet?'' je zapisal aktualni svetovni prvak v velterski kategoriji v organizaciji Titan 50 in dodal, da nos spet stoji naravnost.

