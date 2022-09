Česa se bodo še spomnili Rusi? Brutalen pretep v govorilnici. #video

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, kako se borca borita v telefonski govorilnici. Gre za pravi brutalni in nenavadni dvoboj, ki so ga priredili v Moskvi.

Organizatorji dvobojev nimajo meja pri svojih idejah in domišljijah. Že v preteklosti smo lahko videli edinstvene borbe. V Rusiji so predstavili bizaren dvoboj, ko sta se 75-letni dedek in njegov vnuk pomerila z borko MMA. Tudi The Epic Fighting Championship je med drugim organiziral skupinski dvoboj z zavezanimi očmi …

A zdi se, da so se zdaj spomnili še bolj noro stvar. In sicer dvoboj v telefonski govorilnici, kjer se akterji borijo na manj kot enem kvadratnem metru. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, kjer se borca stepeta v klasični britanski telefonski govorilnici. Dvoboj pa traja le 15 sekund, saj se borec se ne more niti skriti niti za trenutek oddahniti.

Zdi se, da ni prav veliko pravil

Pred začetkom dvoboj si borca stojita s hrbtom nasproti. Ob zvoku sirene se obrneta in začne "padati" drug po drugemu. Zdi se, da ni prav veliko pravil, saj lahko vidimo vse vrste udarcev. Dvoboj traja, vse dokler se en borec ne preda oziroma dokler sodnik ne prekine dvoboja.