Morilec bo iskal strah, a iskal ga bo zaman

"Nikol si nisem mislil, da se je mogoče tako dobro pripraviti v Srbiji. Navdušen sem nad vsem. Znanjem, ekipnim duhom, skratka vse sem imel na voljo. Trenirali smo trdo. Ekipa Family Fight Team na čelu s trenerjem Bojanom Mihajlovićem me je spravila v morda najboljšo formo v moji karieri, za kar sem ji nadvse hvaležen. Cilj je, da pokažemo še drugim, kaj smo delali na treningih," nam je uvodoma povedal neporaženi Ljubljančan (11-0-0), ki je v nasprotju z borbo v Bellatorju ob koncu preteklega leta zdaj povsem zdrav in pripravljen na borbo kariero.

Ljubljančan še ne pozna poraza - 11 borb, 11 zmag. Foto: Vid Ponikvar

Njegov nasprotnik bo prav tako neporaženi (13-0-0) Dagestanec, ki nastopa pod rusko zastavo, Šamil Musajev. Od 13 borb jih je osem dobil predčasno (nokvat, tehnični nokavt), dvakrat je slavil po submiciji in dvakrat po sodniški odločitvi.

Ekipa Jurišič v Lodžu: Stefan Zvijer, Stefan Sekulić, Bojan Mihajlović in Boban Marjanović, Jurišičev "drugi" oče:

Preučili so ga do potankosti

Urke pravi, da so Rusa z ekipo izjemno dobro preučili. Ve, od kod pretijo največje nevarnosti, teren za prvo zmago na Poljskem je torej dobro pripravljen. "Pogledali smo vse, tudi njegovi zadnji dve borbi v KSW. Je dober borec, hiter, eksploziven, motiviran in lačen zmag, a zagotovo ne bolj kot jaz," je odločno povedal 28-letni slovenski borec.

Ima pet predčasnih zmag, pet po predaji nasprotnika in le eno po sodniški odločitvi. Foto: Vid Ponikvar

"Do zdaj je bolj kot ne dominiral nad vsemi svojimi nasprotniki. Je prvak v sandi (kitajski kikboks, op. p.), tako da je dober tako v merjenju distance kot tudi rušenjih, kar se pozna tudi pri njegovi rokoborbi. Menim pa, da Rus do zdaj še ni imel pretirano zahtevnih nasprotnikov. Na zadnjih dveh borbah se je videlo, da sta se ga nasprotnika bala, še preden sta stopila v ring. To se hitro vidi, tudi Rus je nato poletel, a pri meni tega strahu ne bo zaznal. Verjemite mi, da mu bo to spremenilo načrte," je od samozavesti kipel Jurišič.

Stavnice močno na strani Rusa

Stavnice dajejo veliko prednost Tihemu morilcu iz Rusije, a Urke se na to požvižga. V šali je dejal, da se lahko nanj stavil tudi hišo. Ob zmagi bi imel po borbi skoraj dve več, kar le govori o tem, da ga stavničarji podcenjujejo. Če sklepamo po le nekaj besedah, ga tudi Dagestanec. "V soboto bomo zares videli, kako močen je Jurišič," je z nasmehom na obrazu poljskim novinarjem dejal z besedami zelo vračen 27-letni Musajev.

Vsi vemo, koliko prinaša velika zmaga nad Rusom, česar se zaveda tudi Urke. Pravi, da te priložnosti ne bo zapravil. Vodilni pri KSW mu po morebitni zmagi obljubljajo borbo za šampionski pas v velterski kategoriji, v kateri trenutno vlada Jurišičev "sovražnik" Roberto Soldić.

Kdo bo zmagal? Uroš Jurišič 9 +

Šamil Musajev 0 + Oddanih 9 glasov

Preberite še: