Grozljivo ozadje zgodovinske zmage: številni bi morali pod nož, on pa: "Majhna poškodba je"

VIDEO: Jurišič je kot plaz zasul angleškega tekmeca:

SLAM & SUB COMBO 👏@udjurisic made a statement in his Bellator MMA debut, submitting Walter Gahadza in the first round.#Bellator247 Monster Energy Prelims ➡️ https://t.co/BoVpUsZhwh pic.twitter.com/KkeiCmfhph